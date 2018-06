"Sweat", "Runtastic Premium" und "Freeletics": Das kosten die Fitness-Apps

Ob frei nutzbar oder kostenpflichtig – auch im Bereich der Fitness-Apps schwanken die Preise. Das liegt unter anderem am Leistungsumfang. Denn wer mehr bezahlt, möchte davon auch profitieren. Wie das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Anwendungen "Sweat", "Runtastic Premium" und "Freeletics" aussieht, erfahrt ihr hier.

Fitness-App "Sweat": Preise und Nutzen

Seid ihr mit eurem Körper zufrieden? Das sollte für jeden das Ziel sein, finden zumindest die Entwickler der Fitness-App "Sweat: Kayla Itsines Fitness", die sich explizit an Frauen richtet, die sich im Bereich Fitness und Gesundheit noch verbessern möchten. Dafür stehen in der App für iOS und Android verschiedene Workouts und Ernährungs-Coachings sowie Theorie- und Wettbewerbs-Module bereit.

Herunterladen könnt ihr euch die App, ohne zu zahlen, dauerhaft in vollem Umfang nutzen allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement. Dieses gibt es in der 1-Monats-Ausführung für 19,99 Euro oder als Jahres-Abo für insgesamt 119,99 Euro. Wer erst einmal testen möchte, ob die App für seine Fitness- und Ernährungsziele sinnvoll ist und den eigenen Vorstellungen entspricht, kann beim Auswählen des Monatsabos ein siebentägiges Probeabo nutzen. Habt ihr euch dafür entschieden, warten Kraft- und Erholungsübungen, Gewichtstrainingsprogramme und Schwangerschafts-Workouts, kategorisierte Rezepte und ein Zugang zur "Sweat"-Community auf euch.

Kosten für "Runtastic Premium": Lohnt es sich?

Die "Runtastic"-Premium-Mitgliedschaft kostet je nach Laufzeit monatlich zwischen 6,63 Euro und 4,15 Euro. Dabei könnt ihr euch entscheiden, ob ihr über einen Zeitraum von drei Monaten erstmal hineinschnuppern, euch für ein halbes binden oder gleich ein Jahresabo abschließen wollt. Je länger die Laufzeit, desto günstiger der Monatsbeitrag. Doch welchen Mehrwert bietet euch eine Premium-Mitgliedschaft?

Je nach persönlichem Trainingsziel (zum Beispiel abnehmen, Halbmarathon oder Marathon) stehen euch als Premium-Nutzer in der Fitness-App für iOS und Android alle Übungsvideos und individuelle Trainingspläne zur Verfügung. Den passenden Ernährungsplan gibt es auf Wunsch gleich mit dazu. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, alle Routen, die ihr lauft, aufzuzeichnen und zu speichern, um so euer Training möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Zu den weiteren exklusiven Funktionen für Premium-Kunden zählen das Intervalltraining, die Herzfrequenzmessung und der "Runtastic"-Sprachcoach. Dieser informiert euch nach dem Workout über Kalorienverbrauch, Laufdistanz und Pace – und ihr könnt nebenbei schon mal duschen oder euren Energiebedarf decken. Lohnt sich der Monatsbeitrag für euch? Das kommt auf eure Ziele an, einen Mehrwert bietet "Runtastic Premium" aber in jedem Fall.

"Freeletics": Was ihr für euer Geld bekommt

Wie viele andere Apps auch, ist "Freeletics" für iOS und Android in der Basis-Version kostenlos. Wer aber die Funktionen der Anwendung in vollem Umfang nutzen möchte, kommt um ein entsprechendes Abo nicht herum: Dabei könnt ihr euch zwischen einem "Training Coach Abonnement", einem "Nutrition Coach Abonnement" und dem Bundle „"Training & Nutrition Coach Abonnement" sowie unterschiedlichen Laufzeiten entscheiden. Hier ein Kosten-Beispiel: Wählt ihr ein Einzel-Abo, kosten drei Monate 2,69 Euro pro Woche, das Workout-Ernährungs-Bundle 4,04 Euro. Bei einem 6-Monats-Abo verringern sich die Kosten auf 2,31 Euro beziehungsweise 3,46 Euro wöchentlich. Zwölf Monate sind am günstigsten: Pro Woche zahlt ihr dann 1,54 Euro oder 2,31 Euro.

Je nach thematischer Ausrichtung eures Abonnements bekommt ihr einen persönlichen Trainings- oder Ernährungscoach, der explizit auf eure Voraussetzungen und Ziele abgestimmt ist und in der Fitness-App zur Verfügung steht. Individueller Fitnesstest, Leistungsanalyse, Verfügbarkeit verschiedener Trainingsbereiche, Zugriff auf alle Rezepte und Gesundheitstipps sind weitere Funktionen, die ihr für euer Geld bekommt.