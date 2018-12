Telefonieren mit Google Home: So funktionieren Anrufe mit dem Lautsprecher

Mit dem smarten Google-Home-Lautsprecher lassen sich auch Telefonate führen – derzeit allerdings noch nicht in Deutschland (Stand: 11. Dezember 2018). Da sich das in Zukunft ändern könnte, verraten wir euch schon einmal wie das Feature in den USA, Großbritannien und Kanada funktioniert. Denn dort steht es bereits seit geraumer Zeit zur Verfügung.

Google Home besitzt keine eigene Telefonnummer. Daher ist es notwendig, den Lautsprecher mit einem Smartphone zu verbinden. Ist die Funktion dann erst einmal eingerichtet, lassen sich per Sprachbefehl Kontakte anrufen.

Das sind die Voraussetzungen

Um mit dem smarten Lautsprecher zu telefonieren, müssen diverse Voraussetzungen erfüllt sein. Eine davon ist aktuell noch, dass ihr euch in den USA, Großbritannien oder Kanada befindet. Die Sprache des Google Assistant muss derzeit außerdem auf amerikanisches, britisches oder kanadisches Englisch beziehungsweise kanadisches Französisch gestellt sein.

Darüber hinaus benötigt ihr die aktuelle Version der Google-Home-App. Auf dem Smart Speaker muss mindestens Firmware-Version 1.35.134464​ laufen. Android-Nutzer brauchen zudem mindestens Version 7.17 der Google-App. Zu guter Letzt ist es erforderlich, dass euer Google-Account mit Google Home verknüpft.

Telefonieren mit dem smarten Lautsprecher

Möchtet ihr nun ein Gespräch mit einem eurer Kontakte führen, ist das ganz einfach, allerdings müssen eure Kontakte womöglich erst noch mit Google Home synchronisiert werden. Zuvor müsst ihr allerdings "Persönliche Ergebnisse" aktivieren. Die entsprechende Option findet ihr in der Google-Home-App unter den Geräteeinstellungen für euren smarten Lautsprecher.

Dann tippt ihr auf den Account-Button. Android-Nutzer aktivieren jetzt unter "Einstellungen | Das Drei-Punkte-Icon oben rechts | Google Aktivitätseinstellungen" die "Geräteinformationen", um ihre Kontakte zu synchronisieren. Unter iOS lautet der Pfad "Weitere Einstellungen | Sprach- und Videoanrufe". Hier könnt ihr eure Kontakte dann hochladen. Diese werden dann in regelmäßigen Abständen synchronisiert.

Danach könnt ihr Anrufe simpel per Sprachbefehl tätigen. Sagt einfach "Hey Google, rufe [Name eures Kontaktes im Telefonbuch] an" und schon sollte Google Home wählen und die Verbindung herstellen. Um aufzulegen, sagt ihr "OK Google, leg auf" oder zum Beispiel auch "Hey Google, beende den Anruf". Alternativ könnt ihr beim Google Home auch oben auf den Lautsprecher tippen. Beim Google Home Mini müsst ihr eine der Seiten gedrückt halten.

Das müsst ihr bei der Nutzung bedenken

Im Aktivitätenprofil eures Google-Accounts werden Sprachaufzeichnungen von euch gespeichert. Wichtig ist dabei allerdings, dass nicht eure Telefonate selbst, sondern nur die Befehle zum Anrufen eurer Kontakte gesichert werden.

Ebenfalls nützlich: Standardmäßig überträgt Google Home eure Rufnummer, wenn ihr einen Anruf tätigt. Möchtet ihr lieber, dass eure Nummer verborgen bleibt, müsst ihr dies abermals in den Account-Einstellungen der Google-Home-App ändern. Tippt dazu unter "Sprach- und Videoanrufe | Mobil telefonieren" und anschließend unter "Ihre eigene Telefonnummer" auf "bearbeiten". Nun habt ihr die Möglichkeit, die Übermittlung eurer Rufnummer zu deaktivieren.