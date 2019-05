Top Indie-Games 2019: Auf diese Schätze freuen wir uns

Im großen Meer der Videospiele bildet ein gutes Indie-Game eine kleine Schatzinsel, die es zu entdecken lohnt. Wir verraten euch, auf welche Indie-Games ihr euch in diesem Jahr voraussichtlich freuen könnt.

Auf eines kann man sich bei Indie-Games verlassen: Zwischen Ankündigung und Release können viele Monate vergehen – manchmal sogar Jahre. So sind auch manche der folgenden Titel schon seit Längerem bekannt. Hier erfahrt ihr, welche so gut sind, dass sie meiner Meinung nach in diesem Jahr unbedingt noch erscheinen müssen!

Afterparty in der Hölle

Stellt euch vor, ihr kommt in die Hölle und werdet vor eine völlig absurde Aufgabe gestellt: Entweder ihr besiegt Satan beim Wetttrinken oder eure Seele schmort für alle Ewigkeit in der Verdammnis. Wer schon immer auf dieses Abenteuer gewartet hat, für den ist Afterparty ein absolutes Muss.

Zwar ist der Trailer zum Spiel schon Anfang 2018 erschienen, doch können wir wohl erst in diesem Jahr mit Afterparty rechnen. Warum wir uns darauf freuen? Das Adventure-Spiel erinnert mit seinen abgedrehten Ideen und seinem tollen Humor stark an Old-School-Adventures wie "Monkey Island" oder "Grim Fandango". Für welche Plattformen es erhältlich sein wird, soll noch angekündigt werden.

Indie Game mit "Coming out of Age"-Story: Sable

Viel ist über die Story dieses Indie Game nicht bekannt. Sable soll eine Entdeckungsgeschichte über das Erwachsenwerden sein und eine Erkundungsreise durch eine eindrucksvoll gerenderte offene Wüstenlandschaft. So begibt sich der Spieler als junger Sable auf eine Reise über einen fremden Planeten, erkundet alte Monumente, zerstörte Architektur und aus dem Kosmos gefallene Schiffe, während er die Geschichte der Bewohner kennenlernt und Sables Platz in der Welt entdeckt.

Das Spiel verspricht interessant zu werden: Die atemberaubende comicartige Grafik in Verbindung mit einer tiefergehenden Story könnte für viele "Wow"-Reaktionen sorgen.

My Friend Pedro

Dieses Spiel ist einfach Banane: Ihr spielt einen eiskalten Killer, der sich so grazil wie eine Balletttänzerin bewegt. Ziel des Spiels ist es, die Gegner auf besonders künstlerische Art zu exekutieren. Der wahre Protagonist ist jedoch nicht der Killer, sondern Pedro – eine sprechende Banane mit spanischem Akzent. Sie ist es, die den Killer steuert, indem sie ihm Befehle zuflüstert.

Im Trailer klar erkennbar: Hier wird scharf geschossen. Das Gameplay verspricht, besonders interessant zu werden, immerhin bringen die elegantesten Kills die meisten Punkte. Der Sidescroll-Shooter soll für den PC und die Switch erhältlich sein.

Hoffentlich unter den Top Indie-Games 2019: Unto the End

Keltische Folklore, nordische Mythologie, trauriges Schicksal: Im Indie-Titel Unto the End spielt ihr einen namenlosen Helden, dessen Clan einem Monsterangriff zum Opfer gefallen ist. Angetrieben von Rache zieht ihr los, um zu seiner Familie zurück zu kehren. Dabei löst ihr rätselhafte Aufgaben und bekämpft Wölfe, Trolle und andere schauerliche Wesen.

Statt in spektakulärer 3D-Grafik präsentiert sich Unto the End in einem 2D-Look in Comic-Style. Die Landschaften sind malerisch und liebevoll gestaltet. Es ist ein sehr stilisierter Look, aber das tut der Atmosphäre keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Das Game soll für die PS4 und auf Steam erhältlich sein.

Minekos Night Market

Fans von Animes aufgepasst: Minekos Night Market ist eine putzige Mischung aus Farming-Simulation und Katzen – eine genaue Kategorie dafür gibt es nicht. Zumal die Story auch recht schräg ist: Ihr spielt das neugierige Mädchen Mineko, das erst vor Kurzem auf eine wunderliche Insel gezogen ist. Und irgendwie scheint sich dort alles um Katzen zu drehen. Sogar eine mystische Katzengöttin wird dort von den Bewohnern angebetet, die sich jedoch als gar nicht so mystisch entpuppt als zuvor gedacht.

In diesem Indie-Game erwarten über 20 Stunden Spielspaß sowie eine Reihe von Aufgaben, bei denen ihr mit den Dorfbewohnern interagieren und verschiedene Quests erledigen müsst. Wann genau der One-Player herauskommt, ist noch nicht klar, es soll aber für die Nintendo Switch erhältlich sein. Hoffentlich wird es noch eines der Top Indie Games 2019!

The Last Night: Ein weiteres Top Indie Game für 2019?

Das Cyberpunk-2D Adventure "The Last Night" lässt schon länger auf sich warten – schließlich wurde es bereits 2018 angekündigt. Doch die grafischen Impressionen machen Lust auf mehr. Thematisch spielt das Indie-Game Adventure in der düsteren Zukunft: Maschinen haben die menschliche Arbeit nicht nur in Kraft und Stärke übertroffen, sondern auch in Genauigkeit, Verstand und Kreativität.

Ihr spielt Charlie, der als Bürger zweiter Klasse in einer Stadt lebt, deren Leben von Wachstum und Gamification bestimmt ist. Charlie selbst kann all diese Dinge nicht erleben, da er noch immer unter den Nachwirkungen eines Unfalls leidet, der ihm während seiner Kindheit widerfuhr. Apathisch und entmutigt durch die scheinbar sinnlose Welt um ihn herum, erhält Charlie die Gelegenheit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. The Last Night soll voraussichtlich für die Xbox One und auf Steam erhältlich sein; und kommt hoffentlich noch dieses Jahr.

Weltuntergang im Genre-Mix: Atomic Heart

Dystopisch geht es auch bei diesem Indie-Game zu. Atomic Heart ist ein Ego-Shooter mit RPG- und Adventure-Elementen und wurde vom russischen Entwickler Mundfish Games kreiert. Und um Russland dreht sich auch die Story.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Spezialagenten und infiltriert eine geheime Anlage der sowjetischen Regierung, in der übernatürliche Ereignisse vor sich gehen: Lebende Tote, unheimliche Gestalten, gefährliche Maschinen. Das Spiel soll für die Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich sein.