tvOS 11: So könnt Ihr an der Apple TV Public Beta teilnehmen

Public-Beta von tvOS 11 installieren: Das neue Betriebssystem für Apple TV rollt voraussichtlich erst im September 2017 offiziell für die Nutzer aus. Anders als tvOS 10 und dessen Vorgänger könnt Ihr es aber schon als Test-Version auf Eurer Set-Top-Box ausprobieren. Wir erklären Euch Schritt für Schritt, wie Ihr an dem Beta-Programm teilnehmen könnt.

Für Beta-Teilnahme bei Apple registrieren

Zunächst müsst Ihr Euch kostenlos für das Public-Beta-Programm von iOS 11 registrieren. Dafür benötigt Ihr lediglich Eure Apple ID. Begebt Euch dann auf die offizielle Beta-Webseite von Apple und meldet Euch über den "Registrieren"-Button an. In einigen Fällen soll der Vorgang jedoch nicht funktionieren, wenn das Benutzerkonto nicht mit iCloud verknüpft ist. Benutzt also die Apple ID, mit der Ihr auch den Cloud-Service ansteuert. Stellt zudem sicher, dass Ihr auf Eurem Apple TV mit dem gleichen Benutzerkonto angemeldet seid, das Ihr für die Registrierung verwendet.

Public-Beta von tvOS 11 auf Apple TV installieren

Nachdem Ihr Euch erfolgreich für das Beta-Programm angemeldet habt, müsst Ihr die Test-Software von tvOS 11 nur noch auf Eurem Apple TV installieren. Startet die Box dafür und begebt Euch in die "Einstellungen" unter "System". Wählt dann das Menü "Softwareupdate" an und sucht nach der Option "Public Beta-Updates laden", bei der Ihr nur noch einen Haken setzen müsst. Sollte das entsprechende Feld bei Euch nicht auftauchen, solltet Ihr überprüfen, ob Ihr die richtige Apple ID verwendet. Im Notfall könnt Ihr auch eine neue Apple ID über die Beta-Webseite von Apple erstellen.

Nachdem Ihr das Beziehen von Beta-Aktualisierungen aktiviert habt, startet Ihr einen Suchlauf nach neuen Updates. Nun müsste Euch Euer Apple TV die Public-Beta von tvOS 11 anzeigen. Ladet die Version herunter und wartet, bis die Installation abgeschlossen ist. Nach einem Neustart könnt Ihr die Test-Version vom neuen Betriebssystem dann direkt nutzen.

So könnt Ihr das Beta-Programm von tvOS 11 verlassen

Wenn Ihr von der Public-Beta zurück zur offiziell veröffentlichten Version von tvOS zurückkehren möchtet, könnt Ihr das bequem über Euer Apple TV erledigen: Begebt Euch in die "Einstellungen" und navigiert zu "System". Dort öffnet Ihr "Systemupdate" und entfernt den Haken bei "Public Beta-Updates laden". Anschließend könnt Ihr entweder auf die nächste offizielle Version von tvOS warten und diese dann installieren, oder Ihr verbindet Eure Set-Top-Box direkt mit Eurem Computer oder Mac und führt via iTunes eine Systemwiederherstellung durch.

Zusammenfassung: