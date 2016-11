Videoanrufe für WhatsApp sind da – Antworten auf die wichtigsten Fragen

Nach vielen Gerüchten und langen Tests hat WhatsApp endlich Videoanrufe in seine App integriert. Ihr könnt mit der Chat-App jetzt nicht nur Text- und Sprach-Nachrichten verschicken, sondern neben den schon länger existierenden Sprachanrufen auch Videoanrufe durchführen.

Auf welchen Smartphones funktionieren die Videoanrufe?

WhatsApp steht zwar für viele Handy- und Smartphone-Betriebssysteme zum Download bereit, die Videoanrufe findet Ihr aber nur unter Android, iOS und Windows 10 Mobile. Die einzige weitere Voraussetzung – neben der Installation von WhatsApp – ist eine funktionierende Frontkamera.

Wie schalte ich die Videoanrufe frei?

Gar nicht. Ein Update von WhatsApp bringt sie auf Euer Smartphone. Unter Android haben wir sie mit der App-Version 2.16.355 erhalten.

Wie starte ich einen Videoanruf?

Es gibt zwei Wege, einen Videoanruf in WhatsApp zu starten: Entweder ruft Ihr in den Reiter "Anrufe" auf und klickt auf das Tefefonhörer-Symbol mit dem Plus-Zeichen und ruft einen Eurer Kontakte über das Videosymbol hinter seinem Namen an. Oder Ihr drückt in einem schon bestehenden Chat auf den Telefonhörer am oberen Rand und entscheidet Euch im Auswahlfenster für "Videoanruf" anstelle eines "Sprachanrufs".

Bei WhatsApp habt Ihr die Wahl: Videoanruf oder Sprachanruf. (© 2016 CURVED)

Kann ich während eines Videoanrufs die Kamera wechseln?

Ja, das geht. Ihr müsst nicht die ganze Zeit im Bild sein, sondern könnt mit einem Klick auf die "Kamera wechseln"-Schaltfläche während des Videoanrufs auf die Hauptkamera umschalten und Eurem Gesprächspartner die Umgebung zeigen.

Sind Videochats mit mehr als einem Kontakt möglich?

Nein. Genau wie bei den Sprachanrufen könnt Ihr auch mit den Videoanrufen von WhatsApp immer nur mit einer Person gleichzeitig kommunizieren.

Kann ich sofort mit allen meinen Kontakten per Video telefonieren?

Nein, das geht nur, wenn auch sie die neue WhatsApp-Version mit den Videoanrufen installiert haben. Da WhatsApp nicht alle Nutzer zeitgleich mit neuen Versionen versorgt, kann es ein paar Tage dauern, bis alle Nutzer das Update erhalten. Update-Muffel in Eurem Bekannten- und Freundeskreis solltet Ihr animieren, die Aktualisierung zu starten.

WhatsApp: Ohne Update bei Euren Kontakten könnt Ihr sie nicht mit einem Videoanruf erreichen. (© 2016 CURVED)

Sind die Videoanrufe mit WhatsApp kostenlos?

Ja, die App und die Videoanrufe an sich sind kostenlos. Seit Ihr aber unterwegs und nicht in einem WLAN eingeloggt, fallen Kosten für die Internetverbindung an bzw. reduziert jedes Telefonat Euer Datenvolumen. Wie groß der Datenverbrauch der Videos ist, lässt sich derzeit noch nicht absehen.