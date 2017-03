Videos mit dem HTC U Play richtig aufnehmen: Drei Tipps zum Einstieg

Das HTC U Play besitzt eine Hauptkamera mit einer Auflösung von 16 MP. Grundsätzlich solltet Ihr mit dem Smartphone also tolle Videos erstellen können. Beim Filmen gibt es jedoch mehrere Dinge zu beachten, die Eure Aufnahmen letztendlich aufwerten können. Mit unseren Tipps erstellt Ihr Clips, die sich sehen lassen können.

Grundeinstellungen

Den Video-Aufnahmemodus erreicht Ihr, indem Ihr zunächst auf Eurem HTC U Play die Kamera-App öffnet. Tippt nun auf das "II"-Icon, um das Seitenmenü zu öffnen. Wählt unter den verschiedenen Modi nun "Video" aus. Stellt sicher, dass unter der Option "Qualität" im Seitenmenü die höchstmögliche Auflösung ausgewählt ist. Bedenkt aber: Je höher die Auflösung, desto größer ist letztendlich auch die Dateigröße Eures Videos. Zudem solltet Ihr das Smartphone beim Filmen im Querformat halten, um möglichst viele Details einzufangen.

Immer im Fokus

Für ein gelungenes Video ist besonders die Schärfe wichtig. Achtet darauf, dass der Fokus immer auf dem liegt, was Ihr gerade zeigen wollt – egal, ob es sich um eine Person oder ein Objekt handelt. Falls der automatische Fokus des HTC U Play dies nicht für Euch erledigt, könnt Ihr die Aufgabe auch selbst übernehmen: Tippt auf dem Bildschirm einfach die Stelle an, die das gewünschte Motiv zeigt. Daraufhin versucht die Kamera, die Schärfe selbstständig darauf auszurichten.

Wenn Ihr zum Beispiel eine Person filmt, die sich bewegt, drückt und haltet Ihr auf dem Display mit dem Finger einfach auf die Stelle, wo sie sich gerade befindet. Dadurch bleibt der Fokus auf Eurem Protagonisten und Ihr reduziert die Gefahr, dass sie plötzlich unscharf wird. Wenn die Schärfe-Automatik wieder übernehmen soll, lasst Ihr den Bildschirm einfach wieder los.

Helligkeit einstellen

Mit einem Fingertipp auf das Display stellt Ihr in der Kamera-App nicht nur die Schärfe ein: Auch die Helligkeit wird vom HTC U Play angepasst. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Ihr eine Szenerie mit großem Helligkeitsunterschied vor Euch habt. Etwa, wenn Ihr eine Person in einem Innenraum mit schwachem Kunstlicht filmt und sich im Bildhintergrund ein Fenster befindet, durch das Sonnenlicht hineinstrahlt.

Wenn Ihr in einer solchen Lichtsituation auf Eurem Display das Fenster antippt, kann die Kamera des HTC U Play zwar erkennen, was sich außerhalb des Gebäudes befindet, das Gesicht Eures Protagonisten dürfte jedoch sehr dunkel sein und ist nicht mehr deutlich erkennbar. Tippt Ihr nun das Gesicht der Person auf Eurem Bildschirm an, ist dieses wieder erkennbar. Dafür fängt die Kamera beim Fenster aber nur noch einen überstrahlten Lichtkegel auf. Kurz gesagt: Mit einem einzigen Fingertipp könnt Ihr erreichen, dass Euer jeweiliges Motiv gut erkennbar ist.

Zusammenfassung: