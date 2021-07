Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Vorstellung und Markteinführung des iPhone 12 ordentlich durcheinander gewirbelt. Beim iPhone 13 soll nun alles wieder seinen gewohnten Gang gehen. Wir sagen euch, was das für euch bedeuten könnte.

Jedes Jahr aufs Neue fragen wir uns, wann genau Apple sein neuestes iPhone der Öffentlichkeit präsentiert. Wann also kommt das iPhone 13? In diesem Jahr deuten alle bisherigen Gerüchte daraufhin, dass Apple seine neueste Handy-Generation wieder im September vorstellt. Diesmal sollen die iPhones aber auch zeitnah im Handel verfügbar sein. Apple soll dafür bereits vorgesorgt haben.

iPhone 13: Release im September?

Eins scheint auf jeden Fall gesichert: Apple wird die iPhone-Präsentation erst wenige Tage zuvor bekannt und damit offiziell machen. Dass wir auch in diesem Jahr mit einer Apple-Keynote zum Thema iPhone rechnen können, ist auch kein Geheimnis. Immerhin lässt sich durch die bisher aufgekommenen Gerüchte der Release-Zeitraum weiter einkreisen. So berichtete 9to5Mac darüber, dass der Leaker Dan Ives von einer Vorstellung in der dritten Septemberwoche ausgeht. Doch wann kommt das iPhone 13 genau? Nach bisherigem Muster würde das so aussehen:

iPhone 13 Keynote: 14./15. September

iPhone 13 Release: 24. September

Produktion schon gestartet

Apple setzt auf eine weltweite Produktionskette. Laut Digitimes sind die ersten Zulieferer bereits beauftragt worden. Apples Fertigungspartner setzen dann das finale Produkt zusammen. So hat TSMC, laut Macrumors, schon mit der Produktion vom Apple-A15-Chip begonnen. Der wird, wie der A14, im 5nm-Verfahren produziert und wohl nur ein kleines Upgrade zum Vorgänger darstellen.

Darüber hinaus heißt es, dass mindestens die Pro-Modelle ein 120-Hertz-Display spendiert bekommen. Das kennen wir schon aus den iPad-Pro-Modellen und sorgt für geschmeidige Animationen.

Wann kommt das iPhone 13: CURVED legt sich fest

In diesem Jahr konnte Apple sich besser auf mögliche Produktionsschwierigkeiten vorbereiten und scheint auf Nummer sicher zu gehen. Die Produktion der neuen iPhone-Generation ist bereits in vollem Gange. Wann kommt das iPhone 13? Wir gehen davon aus, dass uns Apple auch in diesem Jahr in der dritten September-Woche die neue Generation iPhones vorstellen wird und ihr kurz darauf das Modell eurer Wahl im Handel ergattern könnt.