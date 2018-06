Wear OS: So richtet ihr eure Smartwatch mit Android-Smartphone ein

Gerade in Verbindung mit einem Android-Smartphone ist eine Smartwatch mit Wear OS sehr praktisch. In dieser Kombination kann das Wearable euch seinen vollen Funktionsumfang bieten. Wie ihr das Gadget einrichtet und personalisiert, erfahrt ihr in diesem Ratgeber.

Android Watch mit Smartphone koppeln

Eure Smartwatch könnt ihr nicht einfach per Bluetooth koppeln. Dafür benötigt ihr eine spezielle App aus dem Google Play Store. Ladet euch also zunächst "Wear OS" (ehemals Android Wear) herunter und installiert das Programm. Stellt danach sicher, dass euer Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist und startet eure Smartwatch. Stellt sicher, dass euer Wearable über genügend Energie verfügt. Falls nicht, solltet ihr es aufladen.

Öffnet Wear OS und beginnt den Kopplungsvorgang. Wählt eure Android Watch aus und wartet, bis die Verbindung hergestellt wird. Kontrolliert, ob der auf dem Smartphone angezeigte Code zu dem des Wearables passt. Ist dies der Fall, bestätigt ihr mit "OK". Wartet nun etwas, bis die Geräte synchronisiert werden. Während des Vorgangs werden bereits Smartwatch-Versionen von einigen Apps installiert, die auf eurem Android-Gerät vorhanden sind.

Nehmt nun die ersten Einstellungen vor: Ein Pop-Up-Fenster weist euch darauf hin, dass ihr die Benachrichtigungen aktivieren solltet. Tut dies, damit ihr Nachrichten von WhatsApp und Co. auf dem Wearable sehen könnt. Scrollt ihr in der "Wear OS"-App auf eurem Smartphone ganz nach unten, findet ihr zudem "Erweitere Einstellungen". Hier könnt ihr je nach Wearable-Modell aus weiteren Optionen wählen. Etwa, ob sich das Display des Gadgets automatisch aktiviert, sobald ihr das Handgelenk in eure Richtung neigt.

Zifferblatt auswählen

Euch steht eine Reihe von Zifferblätter zur Auswahl. Die vorinstallierten könnt ihr auf zwei Wegen anpassen. Auf der Android Watch selbst drückt ihr einfach länger auf das derzeit ausgewählte Zifferblatt. Danach gelangt ihr in eine Auswahl, in der ihr die anderen auswählen könnt. Seht ihr das Zahnrad-Icon, könnt ihr das jeweilige Zifferblatt personalisieren.

Ein Zifferblatt könnt ihr aber auch über die App von Wear OS wechseln. Direkt im Hauptmenü werden euch diese angezeigt. Tippt hier auf "Mehr". Anschließend werden euch die verfügbaren Zifferblätter übersichtlich aufgelistet. Wollt ihr neue Designs aus dem Internet installieren, scrollt ihr ganz nach unten und tippt auf "Mehr Zifferblätter". Ladet nun einfach die herunter, die euch gefallen.

Weitere Apps installieren

Wie bereits erwähnt, werden einige Apps schon automatisch auf der Smartwatch installiert, sofern ihr deren Smartphone-Pendants bereits nutzt. Ihr könnt aber auch manuell weitere Programme für die Android Watch hinzufügen. Öffnet auf dem Wearable dafür den Play Store. Nun könnt ihr nach Apps suchen oder direkt beliebte Anwendungen installieren.

Etwas komfortabler installiert ihr Apps für Wear OS von eurem Smartphone oder Computer aus. Loggt euch zuerst mit eurem Google-Account ein, den ihr auch für die Smartwatch verwendet. Durchsucht dann einfach den Store in der Wear-OS-Kategorie nach den Programmen, die euch interessieren. Zur Installation wählt ihr dann nur noch das Zielgerät aus – in diesem Fall euer Wearable.