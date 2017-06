WhatsApp: So könnt Ihr in Ruhe alle Statusmeldungen Eurer Kontakte checken

WhatsApp ermöglicht Statusmeldungen in verschiedener Form

Ähnlich wie bei Snapchat könnt Ihr auch mit WhatsApp Bilder, Videos oder GIFs teilen, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Das Abspielen dieser Statusmeldungen dauert allerdings nur fünf bis zehn Sekunden, viel Zeit zum Lesen bleibt da nicht. Wir erklären Euch, wie Ihr den Status eurer Freunde in Ruhe checken könnt.

So pausiert Ihr eine Statusmeldung

Sobald Ihr in der WhatsApp-Statusmeldung eines Kontaktes seid, seht Ihr rechts auf dem Display ein Drei-Punkte-Icon. Tippt es an, um die "einstellungen" zu öffnen und wählt anschließend "Mute" – mit dieser Option könnt Ihr den Status pausieren. Um die Wiedergabe fortzusetzen, müsst Ihr einfach nur irgendwo auf den Bildschirm tippen. Alternativ könnt Ihr das Display auch mit dem Finger berühren und diesen dort halten, um den Beitrag einzufrieren. Lasst Ihr los, läuft er weiter.

Genauso einfach ist es, zurück zu einer frühen Statusmeldung Eures Kontaktes zu kommen: Tippt im Beitrag auf den linken Rand des Displays, damit WhatsApp zurückspringt. Ihr könnt das solange machen, bis Ihr bei der allerersten Statusmeldung angekommen seid. Wollt Ihr dagegen zum nächsten Status wechseln, müsst Ihr auf den rechten Displayrand tippen.

Den Kontakt wechseln

Um zur Statusmeldung eines anderen Kontaktes zu wechseln, müsst Ihr nur nach links wischen und könnt Euch so den WhatsApp-Status eines anderen Freundes anschauen. Um zurück zu wechseln, müsst Ihr demzufolge nach rechts wischen. Ihr habt also zahlreiche Möglichkeiten, Euch alle Statusmeldungen in Ruhe anzuschauen.

Zusammenfassung: