WhatsApp: So viele Nachrichten habt Ihr verschickt

So eine Textnachricht ist über WhatsApp schnell geschrieben: Klar, schließlich fallen pro Message auch keine Einzelpreise mehr an, wie es in den Anfangszeiten der SMS üblich war. Hat Euch schon mal interessiert, wie viele Nachrichten Ihr deshalb allein mit dem Messenger verschickt habt? Das lässt sich nämlich in der App einsehen. Wir verraten Euch, wo sich diese Statistik versteckt.

Statistik auf Android einsehen

Wenn Ihr WhatsApp auf einem Android-Smartphone nutzt, öffnet Ihr zunächst die App und tippt oben rechts auf das Icon mit den drei Punkten. Wählt nun "Einstellungen" aus und navigiert zum Unterpunkt "Datennutzung". Hier sucht Ihr nach der Option "Netzwerk-Nutzung" für die Statistik. Direkt an erster Stelle stehen die von Euch gesendeten Nachrichten, gefolgt von den empfangenen Nachrichten. Auch interessant: Ihr könnt hier einsehen, wie viel Datenvolumen Ihr durch Messages und Medien bereits verursacht habt, aufgeschlüsselt in gesendete und empfangene Daten.

Nutzungsdaten mit iOS anzeigen

Wenn Ihr im Besitz eines iPhone seid, ist der Pfad recht ähnlich: Öffnet WhatsApp und tippt unten rechts auf "Einstellungen". Anschließend wählt Ihr "Datennutzung" aus und scrollt im nächsten Fenster zur "Netzwerk-Nutzung" herunter. Tippt auf diese, um nun auch mit einem iOS-Gerät die Statistik einzusehen. Der Aufbau dieser Übersicht entspricht dem, was Ihr auch mit einem Android-Smartphone angezeigt bekommt.

Die Dunkelziffer

Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch, dass die Statistik zurückgesetzt wird, sobald Ihr auf ein neues Smartphone umsteigt – dies gilt für iOS und Android. Das ist auch dann der Fall, wenn Ihr das Gerät neu aufsetzt, ohne es zu wechseln. Solltet Ihr also beispielsweise alle zwei Jahre auf ein neues Smartphone wechseln und schon sehr lange auf den Messenger-Dienst zurückgreifen, liegt die Anzahl der von Euch insgesamt über die Jahre versendeten Nachrichten womöglich auf einem ungleich höheren Niveau.

Zusammenfassung: