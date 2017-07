WhatsApp: Verschiedene Dateien verschicken – so klappt es

Mittlerweile könnt Ihr über den Messenger WhatsApp nicht nur Bilder oder Videos an Freunde verschicken: Seit Mitte Juli 2017 ist es Euch möglich, mit der Android-App sämtliche Dateitypen zu versenden, darunter auch ZIP- und APK-Dateien. Wenn Ihr iOS nutzt, könnt Ihr zudem verschiedene Dokument-Typen übertragen. Wir erklären Euch, wie Ihr die Funktion nutzt und welche Einschränkungen es dennoch gibt.

Dateien in WhatsApp unter Android versenden

Wenn Ihr eine Datei in der Android-App von WhatsApp versendet wollt, müsst Ihr zunächst einen Chat mit einer Person oder einer Gruppe öffnen. Tippt dann oben rechts auf das Icon, das wie eine Büroklammer aussieht. Es öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, in dem Ihr auswählen könnt, was Ihr versenden möchtet. So könnt Ihr unter "Kamera" etwa ein neues Bild oder Video anfertigen und unter "Galerie" ein bereits geschossenes Foto oder einen gedrehten Clip auswählen. Wenn Ihr diese Inhalte übertragt, werden sie jedoch komprimiert, was die Qualität verringert.

Sofern Ihr ZIP-Dateien, APKs und andere Dateitypen an Eure Freunde und Bekannte schicken möchtet, wählt Ihr die Option "Dokumente". Nun listet Euch Euer Android-Gerät alle abgespeicherten Dateien auf und Ihr könnt eine Auswahl treffen. Für Nutzer mit vielen Dateien auf dem Smartphone gibt es auch eine Suchfunktion.

Alle Dokument-Typen via WhatsApp mit iOS versenden

Mit der iOS-App von WhatsApp ist es Euch möglich, verschiedene Dokument-Typen zu versenden. Begebt Euch dafür in die Messenger-App und öffnet einen Chat mit einer Person oder einer Gruppe. Tippt dann unten links neben das Eingabefeld auf das "+"-Zeichen. Im Pop-Up-Fenster wählt Ihr nun "Dokument" aus. Anschließend sucht Ihr die auf Eurem iPhone oder iPad gespeicherte Datei heraus, die Ihr verschicken möchtet.

Einschränkungen beim Versenden von Dateien über WhatsApp

Beim Versenden von Dateien gibt es jedoch Einschränkungen: Besonders groß dürfen diese nicht sein. Unter Android könnt Ihr kein File versenden, das größer als 100 MB ist. Für iOS-Nutzer liegt das Übertragungs-Limit bei 128 MB pro Datei. Inhalte wie ein stundenlanges Hochzeitsvideo oder Euren Kurzfilm könnt Ihr über Whatsapp also nicht verschicken.

