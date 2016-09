Windows 10 Mobile: So könnt Ihr WhatsApp-Benachrichtigungen anpassen

Früher konntet Ihr mit Siri nur Apple-Apps steuern. Seit iOS 10 funktioniert die Sprach-Assistentin auch in Apps von Drittentwicklern. Eine Übersicht.

Mit Siri in iOS 10 mehr Apps steu­ern: Diese Programme können es schon

Huawei nova Plus kommt Mitte Okto­ber auch nach Deutsch­land

Bald startet das nova Plus in Deutschland: In einer offiziellen Pressemitteilung verrät Huawei nun Release-Zeitraum und Preis des 5,5-Zoll-Phablets.