Ist die Verbindung mit dem Netzwerk gar nicht möglich, oder seid ihr womöglich im WLAN, aber das Internet ist trotzdem nicht erreichbar? Geht das WLAN nicht, steckt in den allermeisten Fällen eine ganz einfache Lösung dahinter. Wir zeigen euch, wie ihr der Reihe nach alle Fehlerquellen ausschließt und letztlich wieder ins Internet kommt, egal ob mit Smartphone, Notebook, Windows-PC oder Mac.

Die Netzwerksverbindung zwischen einem Endgerät wie eurem PC oder einem Smartphone und dem Internet ist grob in zwei Bereiche einzuteilen. Zunächst gibt es meist einen Router, der sich mit dem Internet verbindet. Im zweiten Schritt teilt der Router die Internetverbindung via WLAN mit den kompatiblen Geräten bei euch zuhause. Daraus ergeben sich zwei Verbindungswege, auf denen es zu Problemen kommen kann.

Geht das WLAN nicht, oder gibt es ein Problem mit der Internetverbindung?

Kann euer Router sich nicht mit dem Internet verbinden, mögt ihr vielleicht ein funktionierendes WLAN haben, jedoch kommen eure Endgeräte wie PC, Smartphone und MacBook darüber trotzdem nicht ins Internet .

Die Status-Leuchten, die eigentlich jeder Router mitbringt, zeigen euch, ob WLAN und Internetverbindung funktionieren. (© 2020 DPA Picture Alliance)

Suche nach der Fehlerquelle: Router und andere WLAN-Geräte kontrollieren

Zuerst solltet ihr überprüfen, ob überhaupt eine Internetverbindung besteht. Haben euer WLAN und eure Internetverbindung bisher immer gut funktioniert und ihr habt weder den Wohnort noch den Anschluss gewechselt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für ein Problem mit eurer Hardware vergleichsweise gering. So grenzen wir weiter ein, wieso euer WLAN nicht geht:

Router ohne Internetverbindung?

Router und Modems haben in der Regel eine Status-LED, die verrät, ob das Internet erreichbar ist. Seht am besten in der Anleitung nach, welche Leuchte die aktive Internetverbindung anzeigt. Profi-Tipp: Sucht mit Google nach der Gerätebezeichnung eures Routers zusammen mit dem Schlüsselwort "Anleitung" oder "manual". Das geht häufig schneller, als die Dokumente in Schränken und Schubladen zu suchen

Sollte euer Router keine Internetverbindung aufbauen, hängt das weitere Vorgehen davon ab, ob dies zuvor schon einmal funktionierte.

Ist das der Fall, kontrolliert zunächst, ob alle Kabelverbindungen fest sitzen. Gerade bei Nutzern mit Haustieren, ist das häufig eine Fehlerquelle.

DSL- und LAN-Kabel-Anschlüsse werden leichtverwechselt. Die Folge kann sein, dass euer WLAN ohne Internet dasteht. (© 2020 DPA Picture Alliance)

Ist der Fehler noch nicht gefunden, startet den Router einmal neu . Zieht dafür das Netzteil ab, wartet mindestens zehn Sekunden und schließt es erst dann wieder an. Der Aufbau der Internetverbindung und des WLAN kann einen Moment dauern. Die Status-Leuchten halten euch über den Fortschritt auf dem Laufenden.

. Zieht dafür das Netzteil ab, wartet mindestens zehn Sekunden und schließt es erst dann wieder an. Der Aufbau der Internetverbindung und des WLAN kann einen Moment dauern. Die Status-Leuchten halten euch über den Fortschritt auf dem Laufenden. Ist alles richtig eingestellt und sowohl Status-LED als auch Logbuch eures Routers verraten euch, dass dass die Verbindung trotzdem fehlschlägt, kontaktiert euren Internetanbieter.

WLAN an der Quelle und am Endgerät in Ordnung?

Legt die Anleitung eures Routers nicht gleich wieder weg, sondern kontrolliert am besten auch schnell, welche Status-LED die WLAN-Funktionalität anzeigt. Zeigt sie im wahrsten Sinn des Wortes "Grünes Licht", sollte zumindest ein WLAN von eurem Router ausgehen.

Kommt vielleicht nur eines eurer Geräte nicht über seine WLAN-Verbindung ins Internet? Überprüft, ob auch andere Dinge wie Smartphones, Fernseher und Co. keine Verbindung mehr haben. Besteht das Problem bei anderen Geräten nicht und nur ein einziges Gerät will sich nicht mit dem WLAN verbinden, geht wie folgt vor:

Kontrolliert, ob das WLAN überhaupt auf dem Smartphone, Notebook oder Tablet aktiviert und der Flugmodus ausgeschaltet ist. Handelt es sich um ein portables Gerät wie ein Smartphone, bewegt es nach Möglichkeit in die Nähe eines Gerätes mit funktionierender WLAN-Verbindung. Funktioniert die WLAN-Verbindung jetzt doch? Dann war vielleicht lediglich das Funksignal am bisherigen Aufenthaltsort zu schwach. Sollte es dort bisher problemlos funktioniert haben, prüft, ob Repeater oder Access Points euer WLAN verstärken beziehungsweise vergrößern und womöglich einer ausgefallen ist.

Bringt auch der neue Standort keine Besserung, fahrt mit den weiteren Schritten unserer Anleitung fort. Überprüft die WLAN-Verbindungseinstellungen und gebt das erforderliche WLAN-Kennwort neu ein. Seht in diesem Zuge auch nach, wie viele WLAN-Kennungen gespeichert sind. Häufig sammeln sich über einen längeren Zeitraum viele gespeicherte Netzwerke an. Räumt hier auf und löscht WLAN-Verbindungen, die ihr nicht mehr benötigt.

Wenn ein Gerät WLAN hat, ein anderes aber nicht, dann liegt es nicht am Router. (© 2020 DPA Picture Alliance)

WLAN funktioniert weder mit PC noch mit Mac oder Handy

Die Internetverbindung steht und nicht nur ein Handy, sondern alle eure Geräte verweigern die Verbindung mit dem WLAN? Dann kann das Problem eigentlich nur in den entsprechenden Einstellungen eures Routers liegen. Loggt euch abermals auf der Benutzeroberfläche eures Routers ein und kontrolliert die WLAN-Einstellungen.

Habt ihr womöglich versucht, euch mit einem ähnlich lautenden, aber falschen WLAN zu verbinden? Vergleicht die Zugangsdaten des WLAN eures Routers mit dem, das ihr auf euren Endgeräten einrichtet.

Setzt die WLAN-Einstellungen eures Routers zurück und richtet das Funknetzwerk neu ein. Moderne Geräte erfordern nicht viele manuelle Einstellungen. Wählt einen Namen für das Netzwerk, den ihr wiedererkennt und legt ein sicheres WLAN-Passwort fest, sofern der Router nicht sogar schon einen brauchbaren Vorschlag liefert.

Sobald ihr euer WLAN neu eingerichtet habt, fügt auch eure Endgeräte diesem Netzwerk hinzu. Sie sollten sich nun problemlos verbinden und über das WLAN auch wieder ins Internet gelangen.