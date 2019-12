Wunschhandy-Tipps und Fairphone 3 – unsere Highlights der Woche

Ihr wisst immer noch nicht, welches Smartphone für eure Liebsten unter dem Weihnachtsbaum liegen soll? In unseren Wochen-Highlights fasst Claudia unsere besten Geschenk-Tipps, alles zum Fairphone 3 und aktuellen Technik-News für euch zusammen.

Highlights der letzten Woche verpasst? Dann sucht nicht lange – ihr findet sie hier.

Seit einigen Jahren ertappe ich mich immer mal wieder dabei, genauso unsinnig früh nach Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten, wie Schoko-Weihnachtsmänner in den Regalen der Discounter auftauchen. Also quasi in der Badesaison.

Solltet ihr nicht zu den Verrückten gehören, die bei 30 Grad im Schatten eine Skiausrüstung bestellen, seid ihr ja vielleicht gerade auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk.

Bei der Auswahl einer Skiausrüstung müssen wir leider passen, allerdings findet ihr bei uns tolle Tipps zum Thema Smartphones. Dazu mehr nach unseren News-Highlights.

News-Highlights der Woche: Die 5 CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

Huawei Mate 40 Pro: Neues Jahr, neue Top-Handys. Wird das Huawei Mate 40 Pro das Rennen um das stärkste Smartphone 2020 gewinnen?

Neues Bildmaterial zu Samsungs nächsten Flaggschiffen ist aufgetaucht. Wie gefällt euch das Galaxy S11? Apple Watch Leak: Die nächste Generation der Apple Watch könnte laut eines jüngst in den USA eingereichten Apple-Patents mit einer Art Joystick ausgestattet sein. Optisch wäre ein seitlich angebrachte Knubbel aber schon etwas gewöhnungsbedürftig. Das fanden auch einige von euch und voteten mit "NICHT MEINS“.

Kommt das Galaxy S11 mit der besten Tele-Linse aller Zeiten? Macht euch selbst ein Bild. Apples Assistent rettet Leben: Wie Siri einen 18-Jährigen vor dem grausamen Tod rettete, erfahrt ihr hier.

Mein Lieblings-Handy der Woche: Das ziemlich faire Fairphone 3

Ja, ich weiß, eure Meinung zum Fairphone 3 ist gespalten – jedenfalls unserem Leser-Ranking nach. Ich weiß natürlich auch, dass es schicker, leichter, dünner und schneller geht. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle mal eine Lanze für das nachhaltige Smartphone brechen.

Wenngleich das Fairphone 3 mit seinen Specs nicht an die meisten High-End-Smartphones heranreicht – was auch gar nicht sein Ziel ist – nimmt es in puncto Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle ein und könnte dadurch den einen oder anderen Hersteller motivieren, sich bei der Gestaltung zukünftiger Geräte etwas mehr Gedanken über unsere Umwelt zu machen.

Beim Fairphone ist der Name nämlich Programm. So setzt der niederländische Hersteller des Phones auf fair gehandelte Materialien, um ökologischen Krisen und schlechten Arbeitsbedingungen entgegenzuwirken. Das Fairphone setzt sich aus einzelnen Modulen zusammen, die der Nutzer im Schadensfall nach dem Baukastenprinzip ganz einfach selbst austauschen kann.

Die Randdaten des Fairphone 3: Android 9 (Pie), 4 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 632 Prozessor, erweiterbarer 64 GB Speicher, 3.000 mAh Akku (austauschbar), 5.65 Zoll Full HD+ Display, 12 MP Dual-Pixel Hauptkamera, 8 MP Selfie-Kamera, NFC, Dual-Sim und 4G (LTE).

Ich finde ja, dass das gar nicht mal so schlecht klingt.

Ihr seid neugierig geworden und wollt wissen, wie sich das Fairphone 3 im Alltag schlägt? Unser CURVED-Redakteur Martin hat es für euch getestet.

Mein Lese-Tipp der Woche: Diese Handys stehen auf der Hit-Liste der Weihnachtsgeschenke

Auf vielen Wunschzetteln steht ein neues Smartphone. Doch welches sollt ihr kaufen, wenn Frau, Mann oder Kind kein spezielles Modell angegeben hat? Neben eurem Budget spielen natürlich die Vorlieben und Ansprüche der beschenkten Person eine große Rolle bei der Auswahl des richtigen Gerätes.

Unser Redakteur Joerg hat eine Liste der besonders begehrten Smartphones in einem Ranking zusammengestellt. Lasst euch inspirieren!

CURVED wünscht euch ein frohes Weihnachtsfest!

Vielleicht liegt ja auch bei euch in diesem Jahr ein Smartphone oder Technik-Gadget unter dem Weihnachtsbaum. Erzählt uns davon auf Facebook oder unter redaktion@curved.de

Und nicht vergessen, auch nach den Feiertagen wieder bei uns hereinzuschauen – wir freuen uns schon auf euch!