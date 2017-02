Xbox One: So streamt Ihr Videos von einem Windows 10-PC auf die Konsole

Die Xbox One kann auf am Windows 10-Computer freigegebene Inhalte zugreifen

Vom Windows 10-Computer auf die Xbox One streamen: Wenn Ihr auf Eurem PC gespeicherte Videos auf dem Fernseher betrachten wollt, gibt es dafür gleich mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise könnt Ihr Euer Desktop-System via HDMI-Kabel mit dem TV verbinden. Dafür müsste sich der Computer allerdings in unmittelbarer Nähe vom Fernseher befinden. Wenn Ihr im Besitz einer Xbox One seid, könnt Ihr Inhalte aber auch einfach über das Heimnetzwerk an die Konsole streamen. In diesem Ratgeber erfahrt Ihr, wie das funktioniert.

Auf Gerät wiedergeben

Zuerst solltet Ihr sicherstellen, dass sich Windows 10-Computer und Xbox One im selben Heimnetzwerk befinden, damit sich die Geräte überhaupt gegenseitig ansteuern können. Startet nun Eure Xbox und den PC. Am Desktop-System wählt Ihr nun das gewünschte Video mit einem Rechtsklick aus und sucht den Eintrag "Wiedergabe auf Gerät". Im sich öffnenden Reiter wählt Ihr nun Eure Spielekonsole aus, um den Stream zu starten.

Abspielen über App

Es gibt auch eine zweite Variante: Ihr könnt Videos über ein Programm übertragen, das mit Windows 10 bereits vorinstalliert ist. Sucht Euch zunächst wieder ein Video aus, das Ihr über die Xbox One auf Euren Fernseher streamen wollt. Wählt dieses mit einem Rechtsklick an und geht auf "Öffnen mit". Unter den vorgeschlagenen Programmen entscheidet Ihr Euch für "Filme & TV". Sobald die Software gestartet ist, stoppt Ihr die Wiedergabe und klickt unten rechts auf das "..."-Symbol. Wählt "Wiedergabe auf Gerät" aus und anschließend Eure Xbox.

Ordner freigeben

Als dritte Methode bietet es sich auch an, eine Freigabe in Windows 10 einzurichten. Öffnet dafür den "Explorer", klickt links unten auf "Heimnetzgruppe" und anschließend rechts auf "Einrichten". Folgt dann den Anweisungen des Setups. Bei den Freigabeoptionen wählt Ihr für Videos "Teilen" aus und schließt den Vorgang ab. Am Ende generiert der Einrichtungsassistent ein Passwort, dass Ihr zwar vorerst nicht benötigt, Euch aber dennoch notieren solltet. Die abzuspielenden Clips müsst Ihr anschließend nur noch in den "Videos"-Ordner von Windows 10 kopieren, damit Eure Xbox One diese später findet.

Sobald Ihr diese Schritte befolgt habt, begebt Ihr Euch zur Xbox One und öffnet das "Spiele & Apps"-Menü. Dort findet Ihr einen Ordner, der den Namen Eures Windows 10-Computers trägt. Wählt diesen aus und im nächsten Fenster den Ordner "Videos". Nun könnt Ihr den Clip auswählen, den Ihr über die Konsole auf dem Fernseher betrachten wollt.

Unterstützte Formate

Tipp: Wenn ein Video auf der Xbox One nicht abgespielt werden kann, liegt das möglicherweise auch daran, dass der Codec des Clips nicht von der Konsole unterstützt wird. Welche Video-Formate auf der Xbox abgespielt werden können, hat Microsoft für Euch auf der offiziellen Webseite zusammengefasst. Prinzipiell sind auf der Liste jedoch alle gängigen Codecs zu finden.

Zusammenfassung: