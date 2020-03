Neue Woche, neue Technik-Highlights: Wegen des Coronavirus gab es wieder einige Event-Absagen und Ankündigungen von Online-Präsentationen. Vieles drehte sich um die Huawei P40-Serie, und auch das Xiaomi Mi10 und iOS 14 nahmen ihren Platz am News-Table ein.

Wer die Highlights der letzten Woche verpasst hat, findet sie hier noch mal.

Mein Wunsch, die Negativschlagzeilen wegen des Coronavirus (die Krankheit, die durch diesen hervorgerufen wird, trägt den Namen Covid-19) würden abnehmen, wurde auch in dieser Woche nicht erhört. Stattdessen sagte Apple die Live-Präsentation des iPhone 9 ab und gab seinen Shop-Mitarbeitern die Empfehlung, keine Testexemplare der Apple Watch und AirPods mehr an Kunden herauszugeben. Auch Huawei sagte sein Presse-Event zur Vorstellung der P40-Reihe ab und stellt uns seine neuen Flaggschiffe stattdessen am 26. März online vor.

Es gab in dieser Woche aber auch News fernab der fiesen Viren, einen tollen Ratgeber dazu, wie ihr Handy-Kontakte importieren könnt und ein extrem stabiles Xiaomi-Smartphone. Mehr davon in unseren Top-News, unserem Ratgeber und Handy der Woche.

Passendes Produkt Google Pixel 4

Top-News der Woche: Die 5 CURVED-News mit den meisten Leserbewertungen

Huawei Y6 als Lebensretter: Stellt euch vor, ihr stürzt, liegt drei Tage lang bewusstlos in der Wohnung und wacht schließlich ohne Gefühl in den Beinen auf. Der reinste Horror, oder? Genau das passierte einer Frau aus dem englischen Lancester, die zum Glück ihr Huawei Y6 in Reichweite hatte. Dieses wies noch 50 Prozent Akku-Ladung auf, sodass sie damit Hilfe rufen konnte. Die Batterie ihres alten iPhones, so die Frau, wäre in dieser Zeit schon leer gewesen. Genaueres über den Fall erfahrt ihr hier.

Huawei P40 Preise: Dass Huawei seine Präsentation der P40-Reihe auf ein Online-Event am 26. März verlegt hat, wisst ihr bereits. Aber was sollen die neuen Flaggschiffe eigentlich kosten? Die vermutliche Antwort findet ihr hier.

iPhone 12 Design: Viel hat sich an der Optik der iPhones in den letzten Jahren nicht geändert. Grund genug für einen Designer vom YouTube-Kanal Technizo Concept, sich Gedanken darüber zu machen, wie das iPhone 12 denn so aussehen könnte. In einem Video liefert er Apple reichlich Input zum Outfit des neuen iPhones.

Neue iOS 14-Funktionen: Ein Leak verrät, dass Apple an einer Fitness-App arbeiten soll, die auch bei iOS 14 zum Einsatz kommen könnte. Außerdem gibt es möglicherweise eine Handschrift-zu-Text-Funktion für den Apple Pencil. Was Apple – dem Leak nach – sonst noch in Planung hat, erfahrt ihr hier.

Xiaomi Mi 10 S – ein wörtlich große Überraschung? Neben dem Mi 10 und Mi 10 Pro plant Xiaomi angeblich noch ein Modell mit dem Namen Mi 10 S. Das "S" im Namen steht offensichtlich nicht für "Small“, sondern für "Supersize". Das Display des Androiden könnte Gerüchten zufolge nämlich üppige 7,1 Zoll groß werden. Welche Specs das Riesen-Handy möglicherweise sonst noch hat, erfahrt ihr hier.

Mein Lieblings-Smartphone der Woche: Das nahezu unkaputtbare Xiaomi Mi Note 10

Wir alle kennen das: In der Eile stecken wir das Smartphone ohne Hülle in unsere Tasche, die es sich mit dem Schlüsselbund, einem Kugelschreiber oder sonstigen spitzen Gegenständen teilen muss, die Mann oder Frau so mit sich rumschleppt. Das Ergebnis: Ein Handy im unattraktiven "Scratch-Design", dessen einst tolle Full HD+-Darstellung durch den zerkratzten Screen hindurch wie eine Landschaft bei Starkregen wirkt. Kommt es ganz dicke, leidet auch die Kameraqualität unter den mehr oder weniger feinen Rillen in der Abdeckung.

Das muss aber nicht so sein. Zum einen sollten wir immer daran denken, unser geliebtes Smartphone mit einem Case oder mit Panzerglasfolie zu schützen, zum anderen gibt es Smartphones, die auch die Vergesellschaftung mit Schlüsseln und Scheren gut wegstecken.

Das Xiaomi Mi Note 10 beispielsweise musste im Härtetest eines YouTubers ordentlich was wegstecken. Ich sage nur: Cutter, Ahlen mit verschieden harten Spitzen und Biegetests.

So viel sei vorweg verraten: Es lebt! Wie das Xiaomi Mi Note 10 nach der brutalen Tortur aussah, erfahrt ihr hier.

Mein Lieblings-Ratgeber der Woche: Handy-Kontakte unter Android oder iOS importieren

Ob freiwillig oder unfreiwillig – früher oder später steht für jeden von uns mal ein neues Handy an. Wie bekommt ihr nun aber all eure gespeicherten Kontakte von dem alten auf das neue Gerät?

Android und iOS machen uns den Import der Kontakte heutzutage sehr einfach, egal, ob ihr sie in der Cloud, auf dem Handy oder der SIM-Karte gespeichert habt. In unserem Ratgeber erfahrt ihr, wie das geht.

Auch in der nächsten Woche gibt es bei CURVED wieder die neuesten Neuigkeiten rund um Smartphones, Gadgets & Co. Also schaut bei uns rein – wir freuen uns schon auf euch!