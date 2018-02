YouTube: So erstellt ihr schnell und einfach eine eigene Playlist

Ihr habt die langweiligen Playlisten anderer Youtube-Nutzer satt und wollt euch stattdessen eine eigene Playlist ganz nach eurem Geschmack erstellen? Wir erklären euch, wie vorgehen müsst, um euch diese schnell und einfach anzulegen.

Nicht nur per Spotify oder Apple Music könnt ihr unterwegs ganz einfach Musik nach eurem eigenen Geschmack zusammenstellen und streamen. Natürlich funktioniert das auch mit YouTube ganz vortrefflich. Was ihr tun und beachten müsst, um euch eine eigene Playlist anzulegen, verraten wir euch im Folgenden.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

Eigene Playlist erstellen

Zunächst müsst ihr euch auf YouTube mit eurem Konto anmelden. Falls ihr noch nicht über ein Konto bei Google verfügt, legt euch einfach eines an. Das ist schnell erledigt und ihr könnt durchstarten. Einmal bei YouTube eingeloggt, sucht ihr euch einen eurer Lieblings-Songs heraus und hört ihn euch in Ruhe an. Nun klickt ihr unterhalb des Videos auf die Schaltfläche "Hinzufügen", schon öffnen sich die Einstellungen zu eurer eigenen Playlist.

In dem Feld "Namen für neue Playlist eingeben" bestimmt ihr, wie eure Playlist in Zukunft heissen soll. Rechts neben dem Eingabefeld könnt ihr noch festlegen, ob diese Playlist auf "Privat" oder "Öffentlich" stehen soll. Bei der ersten Einstellung könnt nur ihr mit eurem Konto auf diese Playlist zugreifen, die zweite Auswahlmöglichkeit lässt auch andere YouTube-Nutzer an eurem Musikgeschmack teilhaben.

Zum Schluss klickt ihr auf die Schaltfläche "Playlist erstellen" – und schon könnt ihr die gewählten Musikstücke in einer hübschen Übersicht zusammenfassen und nun überall genießen.