Die Black-Friday-Woche ist bei Amazon offiziell gestartet. Wir haben spannende Top-Deals aus der Tech-Welt für euch rausgesucht, die sich lohnen. Hier findet ihr spannende Amazon-Angebote im Überblick.

Unsere aktuelle Top-Deal-Empfehlung bei Amazon:

Günstige ANC-Kopfhörer CMF Buds Pro 2 Klein, praktisch, trendig und günstig. Die CMF Buds Pro 2 von Nothing bieten viel für ihren kleinen Preis. Neben dem satten Sound überraschen sie zum Beispiel mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), die Umgebungsgeräusche zuverlässig filtert. Black Friday Deal: 39,95 € statt 64,95 € ohne Vertrag ab 39,95 € Amazon

Ab heute, dem 20. November 2025 haut Amazon die Black-Friday-Angebote raus. Ihr erkennt sie in der Regel am "Black Friday"-Label über dem Preis. Offiziell läuft das Event in diesem Jahr bis zum 1. Dezember 2025. Allerdings gelten die Deals nur "solange der Vorrat reicht". Bei den besonders großen Rabatten solltet ihr also schnell sein. Aus Erfahrung sind die besten Angebote meist bereits vor Ende der Aktion vergriffen.

Gut zu wissen: Der Black Friday 2025 ist eigentlich erst am 28. November. Ob Amazon dann noch einmal eine weitere Deal-Rakete zündet, bleibt abzuwarten. Es kommen ohnehin immer wieder frische Angebote hinzu. Schaut also gerne mehrmals bei uns vorbei. Wir aktualisieren diese Übersicht, wenn es neue spannende Deals bei Amazon gibt.

Aktuelle Black-Friday-Deals bei Amazon

Wir haben die Angebote für euch mit Preis-Trackern und üblichen Anbietern verglichen. Über die Kategorien findet ihr das passende Schnäppchen.

Smartphones

Angebote zu Smartphones von verschiedenen Herstellern wie Samsung, Xiaomi, Nothing, Sony und weiteren:

Tablets

Nachfolgend findet ihr spannende Tablet-Deals bei Amazon im Überblick:

Smartwatches/Fitnesstracker

Richtige Smartwatches für den Sport und kleine Fitnesstracker für den Alltag. Hier gibt's die passenden Deals:

Powerbanks/Ladegeräte

Hier findet ihr alles, was ihr so zum Laden eurer Smartphones, Tablets, Earbuds und Co. benötigt:

Audio

Ihr sucht unter anderem Over-Ear-Kopfhörer, In-Ear-Earbuds oder Bluetooth-Boxen? Dann schaut euch folgende Deals an:

Black Friday: Amazon-Produkte mit Rabatten

Neben den bunten Einzeldeals verschiedener Hersteller gibt Amazon zum Black Friday natürlich auch Rabatte auf die eigenen Produkte wie Kindles, Echo- und Fire-TV-Geräte. Zum Beispiel:

Hinweis: Natürlich gibt es noch eine Menge weiterer Deals, die attraktiv sind. Wir bieten euch hier schon einmal eine Auswahl von tatsächlich lohnenswerten Deals, bei denen ihr zuschlagen könnt.

Sobald wir weitere Angebote entdecken, ergänzen wir den Artikel und entfernen ggf. abgelaufene Deals. Aus Erfahrung halten manche Vorräte nicht lange. Teilweise liefert Amazon aber auch kurzfristig Nachschub.

