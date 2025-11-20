Die Black-Friday-Woche ist bei Amazon offiziell gestartet. Wir haben spannende Top-Deals aus der Tech-Welt für euch rausgesucht, die sich lohnen. Hier findet ihr spannende Amazon-Angebote im Überblick.
Unsere aktuelle Top-Deal-Empfehlung bei Amazon:
- Black Friday Deal: 39,95 € statt 64,95 €
- ohne Vertrag
Ab heute, dem 20. November 2025 haut Amazon die Black-Friday-Angebote raus. Ihr erkennt sie in der Regel am "Black Friday"-Label über dem Preis. Offiziell läuft das Event in diesem Jahr bis zum 1. Dezember 2025. Allerdings gelten die Deals nur "solange der Vorrat reicht". Bei den besonders großen Rabatten solltet ihr also schnell sein. Aus Erfahrung sind die besten Angebote meist bereits vor Ende der Aktion vergriffen.
Gut zu wissen: Der Black Friday 2025 ist eigentlich erst am 28. November. Ob Amazon dann noch einmal eine weitere Deal-Rakete zündet, bleibt abzuwarten. Es kommen ohnehin immer wieder frische Angebote hinzu. Schaut also gerne mehrmals bei uns vorbei. Wir aktualisieren diese Übersicht, wenn es neue spannende Deals bei Amazon gibt.
Aktuelle Black-Friday-Deals bei Amazon
Wir haben die Angebote für euch mit Preis-Trackern und üblichen Anbietern verglichen. Über die Kategorien findet ihr das passende Schnäppchen.
Smartphones
Angebote zu Smartphones von verschiedenen Herstellern wie Samsung, Xiaomi, Nothing, Sony und weiteren:
- Samsung Galaxy A56 5G für 279 Euro statt
322 Euro
- Samsung Galaxy A26 5G (256 GB) für 209 Euro statt
369 Euro
- Nothing Phone (3a) (128 GB/8 GB RAM) für 249 Euro statt
329 Euro
- CMF Phone 2 Pro (128 GB) Orange für 199 Euro statt
249 Euro
- CMF Phone 2 Pro (128 GB) Hellgrün für 199 Euro statt
249 Euro
- Xiaomi Poco M7 Pro 5G (256 GB/8 GB RAM) für 139,90 Euro statt
239,90 Euro
- Xiaomi Redmi Note 14 (256 GB/8 GB RAM) für 143,90 Euro statt
169,90 Euro
- Sony Xperia 10 VII (128 GB) für 379 Euro statt
449,00 Euro
Tablets
Nachfolgend findet ihr spannende Tablet-Deals bei Amazon im Überblick:
- Lenovo M11 11 Zoll (128 GB) für 118 Euro statt
174 Euro
- Lenovo Tab One 8,7 Zoll (64 GB) für 79 Euro statt
109 Euro
Smartwatches/Fitnesstracker
Richtige Smartwatches für den Sport und kleine Fitnesstracker für den Alltag. Hier gibt's die passenden Deals:
- CMF Watch 3 Pro für 69 Euro statt
99 Euro
- Xiaomi Redmi Watch 5 für 67,40 Euro statt
109,99 Euro
- Huawei Band 10 für 25 Euro statt
59 Euro
- Huawei Watch FIT 3 Weiß für 79 Euro statt
159 Euro
- Huawei Watch FIT 3 Rosa für 79 Euro statt
93,99 Euro
Powerbanks/Ladegeräte
Hier findet ihr alles, was ihr so zum Laden eurer Smartphones, Tablets, Earbuds und Co. benötigt:
- Anker Nano 65 W 3-Port-Ladegerät für 25,99 Euro statt
42,99 Euro
- Ugreen Nexode 65 W 3-Port-Ladegerät für 20,99 Euro statt
34,99 Euro
- Anker Laptop Powerbank, 25000 mAh 165 W für 74,99 Euro statt
99,99 Euro
- Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe Ladestation für 89 Euro statt
129,99 Euro
- UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät für 39,99 Euro statt
59,99 Euro
- Anker Nano Ultraschlanke Magnet-Powerbank, 5000 mAh für 39,99 Euro statt
49,99 Euro
Audio
Ihr sucht unter anderem Over-Ear-Kopfhörer, In-Ear-Earbuds oder Bluetooth-Boxen? Dann schaut euch folgende Deals an:
- CMF Buds Pro 2 für 39,95 Euro statt
64,95 Euro
- CMF Buds 2 für 29,95 Euro statt
49,95 Euro
- Anker Soundcore Space One Kopfhörer für 69 Euro statt
99,99 Euro
- Anker Soundcore Liberty 4 NC für 55 Euro statt
79,99 Euro
Black Friday: Amazon-Produkte mit Rabatten
Neben den bunten Einzeldeals verschiedener Hersteller gibt Amazon zum Black Friday natürlich auch Rabatte auf die eigenen Produkte wie Kindles, Echo- und Fire-TV-Geräte. Zum Beispiel:
- Amazon Kindle Paperwhite (ohne Werbung) für 139,99 Euro statt
179,99 Euro
- Amazon Kindle (ohne Werbung) für 94,99 Euro statt
119,99 Euro
- Amazon Fire TV Stick 4K für 33 Euro statt
69,99 Euro
- Amazon Fire TV Stick 4K Max für 43,99 Euro statt
79,99 Euro
- Amazon Echo Dot für 29,99 Euro statt
64,99 Euro
Hinweis: Natürlich gibt es noch eine Menge weiterer Deals, die attraktiv sind. Wir bieten euch hier schon einmal eine Auswahl von tatsächlich lohnenswerten Deals, bei denen ihr zuschlagen könnt.
Sobald wir weitere Angebote entdecken, ergänzen wir den Artikel und entfernen ggf. abgelaufene Deals. Aus Erfahrung halten manche Vorräte nicht lange. Teilweise liefert Amazon aber auch kurzfristig Nachschub.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.