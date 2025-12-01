Die Black-Friday-Woche nähert sich mit dem Cyber Monday auch bei Amazon dem Ende. Nur noch heute gibt es die Black-Week-Rabatte. Wir haben spannende Top-Deals aus der Tech-Welt für euch rausgesucht. Bei diesen Amazon-Angeboten könnt ihr jetzt noch zugreifen.

Unsere aktuelle Top-Deal-Empfehlung bei Amazon:

Günstige ANC-Kopfhörer CMF Buds Pro 2 Klein, praktisch, trendig und günstig. Die CMF Buds Pro 2 von Nothing bieten viel für ihren kleinen Preis. Neben dem satten Sound überraschen sie zum Beispiel mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), die Umgebungsgeräusche zuverlässig filtert. Black Friday Deal: 39,95 € statt 64,95 € ohne Vertrag ab 39,95 € Amazon

Inhaltsverzeichnis

Seit dem 20. November 2025 haut Amazon die Black-Friday-Angebote raus. Ihr erkennt sie in der Regel am "Black Friday"-Label über dem Preis. Offiziell läuft das Event in diesem Jahr bis zum 1. Dezember 2025. Damit schließt Amazon den heutigen "Cyber Monday" ein, der das Ende der Deal-Festtage einläutet.

Ihr könnt euch also nur noch heute viele Smartphones, Gadgets und mehr günstiger sichern. Allerdings gelten die Deals nur "solange der Vorrat reicht". Bei den besonders großen Rabatten solltet ihr also schnell sein.

Letzte Aktualisierung: 01.12.2025

Black Friday & Cyber Monday: Aktuelle Deals bei Amazon

Wir haben die Angebote für euch mit Preis-Trackern und üblichen Anbietern verglichen. Über die Kategorien findet ihr das passende Schnäppchen.

PlayStation 5

Die heißbegehrte Sony-Konsole gibt es in der Black Week tatsächlich deutlich günstiger. Aber es dürfte sicher nicht lange dauern, bis sie vergriffen ist.

Smartphones

Angebote zu Smartphones von verschiedenen Herstellern wie Samsung, Xiaomi, Nothing, Sony und weiteren:

Kopfhörer & Audio

Ihr sucht unter anderem Over-Ear-Kopfhörer, In-Ear-Earbuds oder Bluetooth-Boxen? Dann schaut euch folgende Deals an:

Tablets

Nachfolgend findet ihr spannende Tablet-Deals bei Amazon im Überblick:

Smartwatches/Fitnesstracker

Richtige Smartwatches für den Sport und kleine Fitnesstracker für den Alltag. Hier gibt's die passenden Deals:

Powerbanks/Ladegeräte

Hier findet ihr alles, was ihr so zum Laden eurer Smartphones, Tablets, Earbuds und Co. benötigt:

Black Week: Amazon-Produkte mit Rabatten

Neben den bunten Einzeldeals verschiedener Hersteller gibt Amazon zum Black Friday bzw. Cyber Monday natürlich auch Rabatte auf die eigenen Produkte wie Kindle-, Echo- und Fire-TV-Geräte. Zum Beispiel:

Hinweis: Natürlich gibt es noch eine Menge weiterer Deals, die attraktiv sind. Wir bieten euch hier eine Auswahl von geprüften, lohnenswerten Deals, bei denen ihr zuschlagen könnt.

Sobald wir weitere Angebote entdecken, ergänzen wir den Artikel und entfernen ggf. abgelaufene Deals. Aus Erfahrung halten manche Vorräte nicht lange. Teilweise liefert Amazon aber auch kurzfristig Nachschub.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht