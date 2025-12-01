Die Black-Friday-Woche nähert sich mit dem Cyber Monday auch bei Amazon dem Ende. Nur noch heute gibt es die Black-Week-Rabatte. Wir haben spannende Top-Deals aus der Tech-Welt für euch rausgesucht. Bei diesen Amazon-Angeboten könnt ihr jetzt noch zugreifen.
Unsere aktuelle Top-Deal-Empfehlung bei Amazon:
- Black Friday Deal: 39,95 € statt 64,95 €
- ohne Vertrag
Seit dem 20. November 2025 haut Amazon die Black-Friday-Angebote raus. Ihr erkennt sie in der Regel am "Black Friday"-Label über dem Preis. Offiziell läuft das Event in diesem Jahr bis zum 1. Dezember 2025. Damit schließt Amazon den heutigen "Cyber Monday" ein, der das Ende der Deal-Festtage einläutet.
Ihr könnt euch also nur noch heute viele Smartphones, Gadgets und mehr günstiger sichern. Allerdings gelten die Deals nur "solange der Vorrat reicht". Bei den besonders großen Rabatten solltet ihr also schnell sein.
Letzte Aktualisierung: 01.12.2025
Black Friday & Cyber Monday: Aktuelle Deals bei Amazon
Wir haben die Angebote für euch mit Preis-Trackern und üblichen Anbietern verglichen. Über die Kategorien findet ihr das passende Schnäppchen.
PlayStation 5
Die heißbegehrte Sony-Konsole gibt es in der Black Week tatsächlich deutlich günstiger. Aber es dürfte sicher nicht lange dauern, bis sie vergriffen ist.
- PlayStation 5 Slim (Digital Edition) für 349 Euro statt
499,90 Euro
- PlayStation 5 Pro (2 TB) für 699 Euro statt
799,90 Euro
Smartphones
Angebote zu Smartphones von verschiedenen Herstellern wie Samsung, Xiaomi, Nothing, Sony und weiteren:
- Google Pixel 9 (128 GB) mit 45 W Ladegerät + Pixel Buds 2a nur 535,99 Euro statt 698
€
- Google Pixel 9 Pro XL (1 TB) für 999,99 Euro statt
1231,23 Euro
- Nothing Phone (3a) (128 GB/8 GB RAM) für 249 Euro statt
329 Euro
Kopfhörer & Audio
Ihr sucht unter anderem Over-Ear-Kopfhörer, In-Ear-Earbuds oder Bluetooth-Boxen? Dann schaut euch folgende Deals an:
- AirPods 4 nur 111 Euro statt
149 Euro
- AirPods 4 (ANC) nur 149 Euro statt
199 Euro
- CMF Buds Pro 2 für 39,95 Euro statt
64,95 Euro
- CMF Buds 2 für 29,95 Euro statt
49,95 Euro
- Sony WF-1000XM5 für 175 Euro statt
189 Euro
- Sony WH-1000 XM6 für 369,00 Euro statt
449,00 Euro
- Anker Soundcore Space One Kopfhörer für 69 Euro statt
99,99 Euro
- Anker Soundcore Liberty 4 NC für 55 Euro statt
79,99 Euro
Tablets
Nachfolgend findet ihr spannende Tablet-Deals bei Amazon im Überblick:
Smartwatches/Fitnesstracker
Richtige Smartwatches für den Sport und kleine Fitnesstracker für den Alltag. Hier gibt's die passenden Deals:
- CMF Watch 3 Pro für 69 Euro statt
99 Euro
- Xiaomi Redmi Watch 5 für 67,40 Euro statt
109,99 Euro
- Huawei Band 10 für 25 Euro statt
59 Euro
- Huawei Watch FIT 3 Weiß für 79 Euro statt
159 Euro
- Huawei Watch FIT 3 Rosa für 79 Euro statt
93,99 Euro
Powerbanks/Ladegeräte
Hier findet ihr alles, was ihr so zum Laden eurer Smartphones, Tablets, Earbuds und Co. benötigt:
- Ugreen Nexode 65 W 3-Port-Ladegerät für 20,99 Euro statt
34,99 Euro
- Anker Laptop Powerbank, 25000 mAh 165 W für 74,99 Euro statt
99,99 Euro
- Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe Ladestation für 89 Euro statt
129,99 Euro
- UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät für 39,99 Euro statt
59,99 Euro
- Anker Nano Ultraschlanke Magnet-Powerbank, 5000 mAh für 39,99 Euro statt
49,99 Euro
Black Week: Amazon-Produkte mit Rabatten
Neben den bunten Einzeldeals verschiedener Hersteller gibt Amazon zum Black Friday bzw. Cyber Monday natürlich auch Rabatte auf die eigenen Produkte wie Kindle-, Echo- und Fire-TV-Geräte. Zum Beispiel:
- Amazon Kindle Paperwhite (ohne Werbung) für 139,99 Euro statt
179,99 Euro
- Amazon Kindle (ohne Werbung) für 94,99 Euro statt
119,99 Euro
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus für 29 Euro statt
69,99 Euro
- Amazon Fire TV Stick 4K Max für 43 Euro statt
79,99 Euro
- Amazon Echo Dot für 29,89 Euro statt
64,99 Euro
Hinweis: Natürlich gibt es noch eine Menge weiterer Deals, die attraktiv sind. Wir bieten euch hier eine Auswahl von geprüften, lohnenswerten Deals, bei denen ihr zuschlagen könnt.
Sobald wir weitere Angebote entdecken, ergänzen wir den Artikel und entfernen ggf. abgelaufene Deals. Aus Erfahrung halten manche Vorräte nicht lange. Teilweise liefert Amazon aber auch kurzfristig Nachschub.
