Top-Deal vor Black Friday: Geniales Handy für unter 180 Euro bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein geniales Smartphone im stylishen Look zu einem absoluten Hammerpreis. Das CMF Phone 1 kostet kurz vor dem Black Friday gerade einmal knapp 180 Euro. Wir verraten, wie gut der Deal genau ist und wieso das Handy sich lohnt.

Mit dem CMF Phone 1 könnt ihr bei Amazon derzeit für 179,90 Euro statt 239 Euro (UVP) ein stylishes Smartphone kaufen, das vor allem durch ein teilweise modulares Design, schicke Software und ein enorm gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht.

Hier geht's zum Deal: CMF Phone 1 bei Amazon für 179,90 Euro statt 239 Euro

Preis im Check: Eigentlich startet der Black Friday 2024 bei Amazon erst am 21.11.2024. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass Deals davor nicht zwangsweise schlechter sind. So ist es auch hier, wie ein Preisvergleich (via idealo) bestätigt: Das CMF Phone 1 gab es bis jetzt noch nie günstiger – es handelt sich um einen echten Bestpreis. Ihr könnt also bedenkenlos zugreifen.

Wie gut ist das CMF Phone 1?

Nothing – die Marke hinter CMF – ist bekannt für erschwingliche Smartphones, die mit ihrem besonderen Stil überzeugen. Genau diesen Anspruch erfüllt auch die Submarke CMF:

Mit dem CMF Phone 1 präsentiert sie ein günstiges 5G-Smartphone im Einsteigerbereich, das sich dank einer austauschbaren Rückseite individuell gestalten lässt und dadurch optisch aus der Masse hervorsticht. Ein weiteres Highlight: Für das CMF Phone 1 gibt es diverses Zubehör, das praktische Funktionen bietet und das Smartphone-Gehäuse modular macht (z. B. alternative Rückseite, Kartenhalter, Standfuß, Kettenhalterung). Der Akku lässt sich durch die abschraubbare Hülle außerdem deutlich einfacher als bei anderen Smartphones tauschen.

Darüber hinaus läuft das Gerät auf dem Android-basierten Nothing OS, das mit einem minimalistischen Design einen ganz besonderen Look bietet. Hier die Ausstattung des Smartphones im Überblick:

CMF Phone 1: Technische Ausstattung – Highlights

Super-AMOLED-Display: 6,67 Zoll, 120 Hz, 2000 Nits, FHD

Chipsatz: MediaTek Dimensity 7300 5G

8 GB RAM / 128 GB Speicher

5000 mAh starker Akku für eine lange Laufzeit

Android 14 mit Nothing OS 2.6 (ab Werk)

microSD-Slot für Speicherkarten mit bis zu 2 TB Kapazität

ChatGPT integriert

Ab Release 2 Jahre Android-Updates/3 Jahre Sicherheitsupdates

Für rund 180 Euro ist das Gesamtpaket in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis nur schwer zu schlagen. Einziger für manche Nutzer relevanter Kritikpunkt: NFC für kontaktloses Zahlen beherrscht das Smartphone nicht.

