Die Flammen lodern wieder auf Pandora – und diesmal brennt’s richtig: Der offizielle Trailer zu "Avatar: Fire & Ash" ist online und liefert einen ersten Vorgeschmack auf das dritte Kapitel von James Camerons Mega-Franchise. Statt ruhiger Meereswelten gibt’s dieses Mal brodelnde Vulkane, Luftkämpfe im Flammenmeer und eine Story, die so düster ist wie nie zuvor.

Der Trailer knüpft nahtlos an die Geschehnisse aus "The Way of Water" an. Jake Sully, Neytiri und ihre Familie müssen nach dem Verlust ihres Sohnes Neteyam nicht nur mit der eigenen Trauer kämpfen, sondern auch mit einer neuen Bedrohung: den Ash People. Diese feuerspeienden Na’vi sind das genaue Gegenteil der pazifistischen Meeresbewohner aus Teil zwei – aggressiv, unnachgiebig und angeführt von der furchteinflößenden Varang, gespielt von Oona Chaplin.

Die Szenen zeigen erbitterte Luftschlachten über glühender Lava, Faustkämpfe in aktiven Vulkanen und einen verzweifelten Jake, der Neytiri mit den Worten "Du kannst do so nicht leben" warnt. Besonders bedrohlich wirkt Quaritch (Stephen Lang), der mit Kriegsbemalung zurückkehrt und offenbar gemeinsame Sache mit den Ash People macht. Auch Kiri (Sigourney Weaver) gerät in Gefangenschaft – und bekommt von Varang die kalte Ansage: "Eure Göttin hat hier keine Macht".

Emotionale Wucht und visuelle Wuchtbrummen

Der Trailer sorgt nicht nur inhaltlich für Gänsehaut. Kritiker sprechen von "den visuell beeindruckendsten Bildern des Jahres", und auch in den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Reaktionen. Viele sind sich sicher: James Cameron hat erneut das Zeug zum Milliardenhit geliefert. Schon der Vorgänger spielte über 2,3 Milliarden Dollar ein – und "Fire & Ash" dürfte dem kaum nachstehen.

Cameron verriet bereits, dass der neue Film etwas länger wird als "The Way of Water" – und dass man ursprünglich beide Geschichten in einem Film erzählen wollte. Doch die Handlung wuchs, also wurde "Fire & Ash" zu einem eigenständigen Kapitel mit mehr Tiefe für die Charaktere und neuen moralischen Konflikten.

Neue Stämme, alte Bekannte – und viel geplant

Neben den Ash People lernen wir mit den Wind Traders eine weitere neue Pandora-Fraktion kennen. Mit an Bord sind aber auch wieder viele vertraute Figuren wie Zoe Saldaña, Kate Winslet, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi und David Thewlis. Und: Der jugendliche Spider (Jack Champion) scheint in "Fire & Ash" eine noch wichtigere Rolle zu spielen – und ist in Gefahr.

Deutschland-Start für das Fantasy-Spektakel ist laut Disneys YouTube-Channel am 17. Dezember 2025. Danach folgen noch zwei weitere Filme: "Avatar 4" ist für 2029 geplant, Teil 5 soll 2031 erscheinen. Bis dahin erwartet uns aber erstmal ein Abenteuer, das größer, düsterer – und feuriger – kaum sein könnte.

