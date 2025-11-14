Im Rahmen seiner Black Week Deals haut Blau ein richtig starkes Tarif-Angebot raus: Für nur 9,99 Euro im Monat bekommt ihr mit dem "Blau Allnet XL" satte 75 GB Datenvolumen für euer Handy – normalerweise kostet das Paket 12,99 Euro. 5G ist inklusive – ganz ohne Aufpreis.

Jetzt Angebot sichern: Blau Allnet XL mit 75 GB für nur 9,99 €

Mit dem "Blau Allnet XL"-Tarif seid ihr in jeder Hinsicht gut aufgestellt: 75 GB Datenvolumen reichen locker für Streaming, Gaming, Navigation und alles, was ihr unterwegs sonst noch so online macht. Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sind ebenfalls unbegrenzt möglich. Und das Ganze läuft im 5G-Netz – ohne dass ihr extra dafür zahlen müsst.

Der Anschlusspreis? Fällt weg. Sonst wären dafür 29,99 Euro fällig geworden – aktuell spart ihr euch die komplett. Der Tarif hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Wer gerade noch einen Vertrag hat, kann den Start der Zahlungen bequem verschieben – bis zu 90 Tage nach Bestellung.

Zum Angebot: Blau Allnet XL mit 75 GB für nur 9,99 €

Alternativ: 60 GB und monatlich kündbar

Wenn ihr lieber flexibel bleibt, ist die "Blau Allnet XL Flex"-Variante vielleicht spannender für euch. Auch hier zahlt ihr nur 9,99 Euro monatlich, bekommt aber 60 GB Datenvolumen – ebenfalls mit 5G inklusive. Der große Vorteil: Ihr könnt den Vertrag monatlich kündigen und bleibt so unabhängig. Auch bei dieser Option entfällt der Anschlusspreis.

Zum Angebot: Blau Allnet XL Flex mit 60 GB für nur 9,99 € – monatl. kündbar

Egal, ob ihr euch für die Variante mit mehr Daten oder mehr Flexibilität entscheidet – beide Angebote lohnen sich. Aber Achtung: Die Deals gibt’s nur im Rahmen der Black Week. Wer sparen will, sollte also nicht zu lange überlegen.