Blau-Tarif mit 30 GB für nur 9,99 Euro – Love Deal für Sparfüchse

Ihr seid auf der Suche nach einem günstigen Tarif mit viel Datenvolumen? Blau hat da was für euch: Im Rahmen der sogenannten Love Deals bekommt ihr aktuell den Blau Allnet L mit satten 30 GB Datenvolumen für gerade einmal 9,99 Euro im Monat. Selbst der Anschlusspreis entfällt – ein echtes Schnäppchen! Normalerweise umfasst der Tarif lediglich 25 GB.

Nur für kurze Zeit: Jetzt Blau Allnet L mit 30 GB für mtl. nur 9,99 Euro sichern

Der Tarif richtet sich an alle, die kein neues Handy benötigen, dafür aber viel Datenvolumen zu einem kleinen Preis suchen. Wie bei o2 könnt ihr bei Blau zwischen einer klassischen SIM-Karte und einer eSIM wählen. Zudem erhaltet ihr Zugang zum 5G-Netz, sofern euer Smartphone kompatibel ist.

Ein kleiner Unterschied zur Muttermarke o2 ist jedoch spürbar: Die maximale Geschwindigkeit liegt bei Blau bei 50 Mbit/s, während o2 bis zu 300 Mbit/s bietet. Aber keine Sorge: Auch mit 50 Mbit/s könnt ihr problemlos hochauflösende Videos streamen oder eure Lieblingsmusik genießen.

Für wen lohnt sich der Blau-Tarif?

Blau punktet vor allem bei euch, wenn ihr auf der Suche nach einem Tarif seid, der günstig ist und trotzdem viel bietet. Mit den 30 GB Datenvolumen seid ihr für ausgiebiges Surfen, Streamen und soziale Medien bestens gerüstet.

Ein weiterer Vorteil: Die Flexibilität zwischen SIM und eSIM ermöglicht es euch, den Tarif an eure Bedürfnisse anzupassen. Und das Beste: Mit den entfallenden Anschlussgebühren spart ihr zusätzlich Geld.

Wie lange gilt das Angebot?

Die Blau Love Deals gelten nur bis zum 4. März 2025. Wenn ihr also Interesse an dem Angebot habt, solltet ihr nicht zu lange zögern. Günstige Tarife mit solch einem Umfang sind selten – gerade in Kombination mit 5G-Unterstützung. Packt die Gelegenheit beim Schopf und gönnt euch den Blau Allnet L für 9,99 Euro im Monat!

