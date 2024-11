Black Deals bei Blau: Mit diesen Handytarifen spart ihr jetzt richtig

Ohnehin für günstige Handytarife bekannt, legt Blau mit seinen Black Deals jetzt noch mal ein Schippe drauf: Besonders zwei Angebote stechen mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Doch die gelten nur für kurze Zeit.

Bereits vor dem Black Friday lockt Mobilfunkanbieter Blau mit attraktiven Angeboten. Nach aktuellem Stand bis zum 3.12.2024 könnt ihr euch Handytarife bei Blau besonders günstig sichern. Alle davon beinhalten eine SMS- und Telefon-Flat sowie 5G- und eSIM-Support. Der Unterschied ist das jeweils verfügbare Datenvolumen.

Blau Allnet L: 35 GB für unter 10 Euro

Wer sein Handy intensiv nutzt, könnte Gefallen am Tarif "Blau Allnet L" finden. Als Black Deal kostet dieser nur 9,99 Euro im Monat und beschert euch neben einer Telefon- und SMS-Flat ganze 35 GB monatliches Datenvolumen. Das sollte selbst dann ausreichen, wenn ihr häufig über das mobile Internet Videos streamt. Gleiches gilt für die maximale Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s.

Normalerweise kostet der Tarif 14,99 Euro, sodass ihr hier kräftig sparen könnt. Wählt ihr die 24-monatige Laufzeit, entfällt außerdem der Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro. Alternativ bezahlt ihr diesen und könnt den Tarif dann monatlich kündigen (im Bestellvorgang auswählbar).

Blau Allnet M: 25 GB für unter 8 Euro

Eine Nummer kleiner, aber immer noch mit mehr monatlichem Datenvolumen, als die meisten vermutlich regelmäßig verbrauchen, ist der "Blau Allnet M" (jetzt für 7,99 Euro statt 9,99 Euro). Für das mobile Internet stehen hier 25 GB zur Verfügung. Die weiteren Rahmenbedingungen entsprechen denen des zuvor genannten Handytarifs. Auch hierbei handelt es sich für uns um einen Black Deal, der sich sehen lassen kann.

Blau Allnet XS: Der günstigste Tarif

Am günstigsten ist der "Blau Allnet XS" (neu und nur als Black Deal verfügbar). Hier bezahlt ihr 5,99 Euro monatlich für 7 GB Datenvolumen. Das freut zwar euren Geldbeutel, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei den beiden mittleren Tarifen klar besser. Andererseits gibt es auch einige Nutzer, die mit 7 GB Datenvolumen im Monat locker klarkommen. Warum also mehr bezahlen?

Blau Allnet XL: Für Power User

Am meisten Datenvolumen bietet der "Blau Allnet XL" (neu und nur als Black Deal verfügbar). Für 12,99 monatlich gibt es hier sogar 45 GB Datenvolumen. Während der Sprung von 25 GB auf 35 GB 2 Euro mehr kostet, sind für das Upgrade von 35 GB auf 45 GB also 3 Euro mehr fällig. Kann man trotzdem guten Gewissens machen, wenn man wirklich so viel Datenvolumen braucht.