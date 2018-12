"Captain Marvel" zeigt im neuen Trailer ihre Macht

Marvel hat den zweiten Trailer zu "Captain Marvel" veröffentlicht. Darin bekommen wir viel Action zu sehen – und gewinnen einen Eindruck davon, über wie viel Macht die Heldin tatsächlich verfügt. Zudem verrät das Video neue Details zur Handlung.

Direkt am Anfang klärt der Trailer eine offene Frage aus dem ersten Clip zu "Captain Marvel": Wieso prügelt sich die Superheldin mit einer alten Frau? Wie zuvor vermutet handelt es sich um einen feindlichen Kree, der sich nur als Mensch getarnt hat. Offenbar sind diese Außerirdischen zudem widerstandsfähiger als eine Haltestange im Bus, wie das Video zeigt. Außerdem sehen wir, wie die Heldin durch den Weltraum fliegt und ihren Feinden und Raumschiffen mit mächtigen Energiewellen stark zusetzt.

Die Herkunft ihrer Superkräfte

Der Trailer zeigt außerdem ein neues Detail zur Handlung: die Herkunft der Superkräfte von "Captain Marvel". Offenbar haben die Kree sie ohne Erinnerungen gefunden und mit ihren Fähigkeiten ausgestattet – es ist von einer "Wiedergeburt" die Rede. Der Gedächtnisverlust hält aber wohl nicht ewig: Im Film wird die Heldin, die mit bürgerlichem Namen Carol Danvers heißt, nach und nach etwas über ihr früheres Leben auf der Erde herausfinden.

"Captain Marvel" trägt zudem wohl nur für eine gewisse Zeit einen grünen Anzug, den auch die anderen Elite-Krieger aus dem All besitzen. In einigen Szenen sehen wir die Uniform in Rot-Blau, die euch womöglich aus den Comics bekannt ist. Mehr erfahren wir dann spätestens im März 2019, wenn der Kinostart des Films in Deutschland erfolgt.