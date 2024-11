connect-Netztest 2025: Welches Handy-Netz ist das beste?

In seinem Mobilfunknetztest 2025 hat connect u. a. das beste Handy-Netz in Deutschland gesucht. Ein Anbieter hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert.

Gesamtsieger im connect-Test ist einmal mehr die Telekom. Zum nunmehr 14. Mal in Folge konnten sich die Bonner den ersten Platz sichern. Die eingeheimsten 970 Punkte bescherten ihnen die Note "überragend". Mit 924 bzw. 909 Punkten erreichten Vodafone und o2 ein Ergebnis, das immerhin als "sehr gut" eingestuft ist. Heißt für euch: Ihr seid in allen drei Netzen bestens aufgehoben.

o2 hat sich am stärksten verbessert

Neben der Telekom darf sich o2 trotz Platz 3 als Gewinner fühlen. Denn das Netz von Telefónica Deutschland hat sich am meisten verbessert. Ganze 14 Punkte mehr als im Vorjahr konnten die Münchner einheimsen und damit näher an Vodafone heranrücken. Die Düsseldorfer wiederum konnten ihr Vorjahresergebnis weitestgehend bestätigen und Platz 2 so behaupten.

Wo es Unterschiede gibt

In der Kategorie "Sprache" (Telefonie) entspricht die Performance durchgehend dem Gesamt-Ranking. Vor allem in Großstädten sind die Unterschiede gering und auch in Kleinstädten sind sie offenbar zu vernachlässigen.

Deutlich absetzen kann sich das Telekom-Netz aber bei Telefonaten in der Bahn – mit einem Ergebnis von 91 Prozent. Vodafone (83 Prozent) und o2 (79 Prozent) haben hier demnach noch viel Luft nach oben.

In der Kategorie "Daten" (mobiles Internet) ändert sich die Reihenfolge teilweise: In Großstädten konnte o2 knapp an Vodafone vorbeiziehen und sich den zweiten Platz sichern. Die Unterschiede zwischen den drei Providern sind hier aber gering.

In Kleinstädten dagegen ist das Telekom-Netz (97 Prozent) relativ deutlich im Vorteil gegenüber Vodafone (88 Prozent) und o2 (85 Prozent).

Noch größer fallen die Unterschiede in der Bahn aus: Hier stehen 84 Prozent für die Telekom, lediglich 68 Prozent für Vodafone und 60 Prozent für o2 gegenüber.