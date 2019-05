Europawahl 2019: Wahl-O-Mat-App hilft euch bei der Entscheidung

Vom 23. bis zum 26. Mai findet in den EU-Mitgliedstaaten die Europawahl 2019 statt. Wähler in Deutschland treten am 26. Mai an die Wahlurnen. Die Wahl-O-Mat-App der Bundeszentrale für politische Bildung hilft euch bereits jetzt dabei, eure Entscheidung zu treffen.

Denn seit Kurzem findet ihr sowohl in der Wahl-O-mat-App als auch in der Web-Variante Fragen, die alle 41 zur Wahl stehenden Parteien beantwortet haben. Um herauszufinden, welche bei der Europawahl 2019 vertretene Partei ähnliche Ansichten vertritt wie ihr, müsst ihr euch ebenfalls durch die insgesamt 38 Fragen kämpfen.

Wahl-O-Mat zur Europawahl: App gratis

Die Wahl-O-Mat-App serviert euch nacheinander diverse Thesen wie etwa "Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen". Anhand von drei Antwortmöglichkeiten könnt ihr dann jeweils den Grad eurer Zustimmung angeben. Dabei habt die Wahl zwischen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu".

Habt ihr alle Fragen beantwortet, könnt ihr bis zu acht Parteien auswählen. Anschließend vergleicht die Wahl-O-Mat-App deren Ansichten mit eurer Antworten. Außerdem könnt ihr auch nachlesen, weshalb die Parteien ihren jeweiligen Standpunkt zu einem bestimmten Thema vertreten.

Parteien, die viele Fragen ähnlich beantwortet haben wie ihr, hebt die Wahl-O-Mat-App für euch hervor. Die Anwendung bildet eine Rangliste aus den von euch ausgewählten Parteien und gibt den Grad der Übereinstimmung in Prozent an. Die Entwickler weisen jedoch explizit darauf hin, dass sich daraus nicht zwangsläufig eine "inhaltliche Nähe zueinander" ableiten lässt. Herunterladen könnt ihr die Wahl-O-Map-App kostenlos im App Store und bei Google Play.