Ihr wollt ein modernes Smartphone, das nicht nur stark, sondern auch fair ist? Dann lohnt sich ein Blick zu Cyberport. Dort gibt es das neue Fairphone (Gen. 6) im Bundle mit den Fairbuds True Wireless Earbuds – und die Kopfhörer sind gratis dabei. Das Ganze bekommt ihr für nur 574 Euro.

Direkt zum Angebot:

-> Fairphone 6 + GRATIS Fairbuds-Kopfhörer für nur 574 Euro

Ist der Deal gut?

Überblick

Handy: Fairphone (Gen. 6) (Dual-SIM, 8 GB / 256 GB, Weiß)

Fairphone (Gen. 6) (Dual-SIM, 8 GB / 256 GB, Weiß) Gratiszugabe: Fairbuds True Wireless Earbuds (Wert ca. 140 Euro)

Fairbuds True Wireless Earbuds (Wert ca. 140 Euro) Preis: 574,00 Euro (+ 6,99 Euro Versand)

574,00 Euro (+ 6,99 Euro Versand) Ersparnis: 174,00 Euro gegenüber UVP (748,00 Euro / –23 %)

Regulär liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Fairphone 6 bei 748 Euro – ihr spart also 174 Euro beziehungsweise 23 Prozent.

Bei anderen Händlern kostet das Smartphone aktuell zwar etwa 569 Euro, allerdings ohne Kopfhörer. Wer ohnehin neue In-Ears benötigt, bekommt hier einen richtig runden Deal.

Am besten gleich zuschlagen:

-> Fairphone 6 + GRATIS Fairbuds-Kopfhörer für nur 574 Euro

Lohnt sich das Fairphone 6?

Wenn euch Nachhaltigkeit am Herzen liegt, ist das Fairphone 6 eine der spannendsten Optionen auf dem Markt. Der Hersteller setzt auf recycelte Materialien, faire Rohstoffe und eine modulare Bauweise, bei der ihr defekte Teile selbst austauschen könnt.

Trotzdem müsst ihr auf moderne Technik nicht verzichten: Das Gerät läuft mit Android 15 und bietet einen Qualcomm-Prozessor mit bis zu 2,5 GHz Taktfrequenz sowie 8 GB LPDDR5-RAM. Streaming, Social Media, Gaming – alles kein Problem.

Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen: Das 6,31 Zoll große LTPO-OLED-Display zeigt Inhalte in 120 Hz und hoher Schärfe. Dazu kommt eine 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, die sowohl bei Tag als auch bei Nacht überzeugt. Für Selfies steht eine 32-MP-Frontkamera bereit.

Das Fairphone 6 unterstützt 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 und NFC. Es ist außerdem nach IP55 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und verfügt über einen austauschbaren 4415-mAh-Akku. All das steckt in einem schlichten, aber eleganten Gehäuse in "Cloud White".

Fazit

Das Angebot bei Cyberport ist vor allem für alle interessant, die Technik mit gutem Gewissen nutzen möchten. Ihr bekommt ein leistungsstarkes Smartphone, das auf Langlebigkeit und faire Produktion setzt – und obendrauf noch die passenden Fairbuds.

Preislich ist das Bundle deutlich attraktiver als der Einzelkauf. Wer also ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, auf das Fairphone 6 umzusteigen, hat jetzt die perfekte Gelegenheit.

Jetzt sichern:

-> Fairphone 6 + GRATIS Fairbuds-Kopfhörer für nur 574 Euro

