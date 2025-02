"Fantastic Four"-Poster: Marvel steht unter Verdacht

Marvels neuester Trailer zum kommenden "Fantastic Four"-Film begeistert die Fans – die dazugehörigen Poster jedoch weniger. Besonders eines sorgt für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Viele vermuten, dass Marvel dabei auf KI-Unterstützung gesetzt hat, was für Enttäuschung und Kritik sorgt. Der Comic-Riese sieht sich nun gezwungen, Stellung zu beziehen.

Das Poster zeigt die Helden der Fantastic Four und darunter eine jubelnde Menschenmenge – ein Motiv, das auf den ersten Blick solide wirkt. Doch bei genauerem Hinsehen fallen Details auf, die Fans stutzig machen: Wiederholte Gesichter in der Menge, ein Mann mit nur vier Fingern und eine Frau, deren Hand seltsam unvollständig wirkt.

Diese Ungereimtheiten reichen aus, um die Theorie zu befeuern, dass hier künstliche Intelligenz zum Einsatz kam. In den Kommentaren auf Instagram machen die Nutzer ihrem Unmut Luft. Aussagen wie "KI-Poster … was für eine Schande" oder "Habt ihr kein Budget für echte Künstler?" verdeutlichen die Enttäuschung der Community.

Marvel wehrt sich: Kein KI-Einsatz bei den Postern

Trotz der massiven Kritik betont Marvel, dass die Poster nicht mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Details zur Entstehung bleiben allerdings aus – und die sichtbaren Fehler erklären die Verantwortlichen nicht. Das Vertrauen vieler Fans ist dadurch weiterhin erschüttert, denn es ist nicht das erste Mal, dass Marvel mit KI in Verbindung gebracht wird.

Bereits 2023 erntete das Studio Kritik, als der Vorspann der Serie "Secret Invasion" mithilfe von KI gestaltet wurde. Damals versicherte Marvel, dass keine Künstlerjobs gefährdet seien und die Technologie lediglich unterstützend eingesetzt wurde. Doch nicht nur Fans, sondern auch Künstler äußerten ihre Bedenken, dass KI menschliche Kreativität verdrängen könnte.

Trotz Kritik: Vorfreude auf den Film bleibt

Der Wirbel um das Poster hat zwar einen Schatten auf die Promotion geworfen, doch die Begeisterung für den Film bleibt bestehen. Mit einem hochkarätigen Cast, darunter Pedro Pascal als Mr. Fantastic, wird "The Fantastic Four: First Steps" als vielversprechender Blockbuster erwartet. Am 25. Juli dieses Jahres dürfen sich Fans selbst ein Bild machen, wenn der Film in den Kinos startet.

Bis dahin bleibt die Frage offen, ob Marvel in Zukunft transparenter mit solchen Vorwürfen umgehen wird – oder ob die Diskussion um KI und künstlerische Authentizität noch lange nachhallt.

