In eigener Sache: CURVED verabschiedet sich

Ich mache es kurz und schmerzlos: Anfang März wird CURVED eingestellt und vom Netz gehen. Die Entscheidung dafür ist uns nicht leichtgefallen. Am Ende waren es interne strategische Gründe, die wir gemeinsam mit unserem Partner sorgfältig abgewogen haben und die diesen Schritt notwendig machen.

Unabhängig davon steht die gesamte Medienbranche derzeit vor spürbaren Veränderungen. Das veränderte Nutzungsverhalten, neue technologische Angebote und ein insgesamt herausforderndes Marktumfeld wirken sich auf viele Publisher aus – auch darauf haben wir reagiert.

CURVED hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben neue Formate getestet, unsere Inhalte geschärft und uns stets zum Ziel gesetzt, euch fundierte, verständliche und gut gemachte Artikel zu liefern. Dass viele von euch uns dabei begleitet haben, hat uns bestärkt – umso schwerer fällt der Abschied.

Das Redaktionsteam wird seine Arbeit an anderer Stelle fortsetzen und ist bereits in neue Projekte eingebunden. Auch für mich geht es mit neuen Aufgaben weiter. Bevor wir jedoch einen Schlussstrich ziehen, bleibt vor allem eines zu sagen: Danke.

Danke für 12 spannende Jahre. Danke für alle Kommentare, die lieben Mails und eure Treue. Danke für jede "Euer Test hat mir sehr weitergeholfen"-Nachricht. Danke für jeden gelesenen Artikel. Danke, dass ihr all das hier so viele Jahre ermöglicht und auch uns viel Freude bei unserer Arbeit beschert habt.

Unser Dank gilt ebenso unserem Partner sowie allen Business- und Kooperationskontakten, mit denen wir in dieser Zeit zusammengearbeitet haben.

Abschiede sind selten endgültig. Man begegnet sich oft an anderer Stelle wieder. CURVED endet – die Menschen dahinter schreiben jedoch weiter. Mit Erfahrung, Haltung und der gleichen Leidenschaft für guten Tech-Journalismus.

Alles Liebe wünschen euch:

Christoph Lübben & das gesamte Team von CURVED

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht