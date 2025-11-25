Wer auf der Suche nach einem starken Angebot zum Google Pixel 10 ist, hat aktuell die Qual der Wahl. Seit dem Start der Black Week schwirren zahlreiche Deals im Netz herum. Doch welcher lohnt sich wirklich? Wir haben verglichen und möchten euch zwei empfehlen.

Pixel 10: Das Logitel-Angebot im Überblick

Geräte: Google Pixel 10 (128 GB Speicher)

Google Pixel 10 (128 GB Speicher) Tarif: otelo Allnet-Flat Classic

otelo Allnet-Flat Classic Netz: Vodafone-Netz (4G & 5G)

Vodafone-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 100 GB pro Monat

GB pro Monat Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice

Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice Monatliche Kosten: 19 ,99 € (24 Monate)

,99 € (24 Monate) Anschlussgebühr: entfällt

entfällt Einmalige Kosten: 99 € Anzahlung, 4,99 € Versand

€ Anzahlung, 4,99 € Versand Wechselbonus: 10 €

Darum ist das ein guter Deal

Beim Vermittler Logitel könnt ihr euch einen sehr günstigen Tarif im Vodafone-Netz sichern (via otelo). Für eine monatliche Grundgebühr von 19,99 € bekommt ihr hier Smartphone und Tarif, obwohl der Tarif "otelo Allnet-Flat Classic" einzeln dasselbe kostet.

Bedeutet: Ihr müsst keine Mathe-Genies sein, um euch auszurechnen, dass ihr bei diesem Deal das Google Pixel 10 abzüglich der Tarifkosten für 99 € (+ 4,99 € Versand) bekommt. Doch halt, es wird noch besser: Bei einem Anbieterwechsel schenkt otelo euch 10 €. Im Endeffekt zahlt ihr also effektiv 83,99 € für das Google Pixel 10.

Das ist ein absurd guter Preis. Bedenkt, dass ihr das Handy normalerweise einzeln nicht unter 630 € bei vertrauenswürdigen Händlern findet. Wir haben das auf Idealo für euch geprüft. So gesehen spart ihr bei diesem Deal um die 546 €.

Das verrückte MediaMarkt-Angebot im Überblick

Geräte: Google Pixel 10 (Obsidian, 128 GB Speicher) + Google Pixel 10 (Obsidian, 128 GB Speicher)

Google Pixel 10 (Obsidian, 128 GB Speicher) + Google Pixel 10 (Obsidian, 128 GB Speicher) Tarif: o2 Mobile L + o2 Mobile L

o2 Mobile L + o2 Mobile L Netz: o2-Netz (4G & 5G)

o2-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 100 GB pro Monat + 100 GB pro Monat

GB pro Monat + GB pro Monat Besonderheiten: Bis zu 300 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Grow-Vorteil (jedes Jahr 10 GB mtl. mehr)

Bis zu 300 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Grow-Vorteil (jedes Jahr 10 GB mtl. mehr) Monatliche Kosten: 39,98 € (24 Monate)

€ (24 Monate) Anschlussgebühr: entfällt

entfällt Einmalige Kosten: 201 € Anzahlung, 5,95 € Versand

€ Anzahlung, 5,95 € Versand Vergünstigung: 200 € Trade-In-Sofortbonus

200 € Trade-In-Sofortbonus Inklusive: 6 Monate ChatGPT+

Darum ist das ein guter Deal

Das Angebot von MediaMarkt ist schon ziemlich verrückt. Ihr bekommt hier wirklich zweimal das Pixel 10 und zweimal den Tarif "o2 Mobile L" mit jeweils 100 GB Datenvolumen. Wer sich und seinen Partner gleichzeitig mit einem neuen Smartphone + Tarif ausstatten will, kann hier zuschlagen.

Richtig verrückt wird es, wenn ihr euch bewusst macht, dass ihr beide Smartphones für nur 1 € Anzahlung bekommt. Das tritt aber nur dann ein, wenn ihr den Trade-In-Bonus nutzt. Tauscht ihr euer altes Smartphone ein, bekommt ihr 200 € gutgeschrieben, was wiederum die Anzahlung von 201 € auf den symbolischen Euro reduziert.

Und bei den Tarifen spart ihr auch! Einzeln kostet der o2 Mobile L nämlich 24,99 € monatlich. Im Bundle zahlt ihr für beide SIM-Karten aber nur 39,98 € – sprich, ihr spart monatlich 10 € bei den Tarifkosten.

Und weil das immer noch nicht reicht, packt o2 bei diesem Bundle auch noch eine 6-monatige ChatGPT+-Mitgliedschaft im Wert von 138 € drauf.

Wer zwei Pixel 10 und zwei Tarife gebrauchen kann, sollte hier auf jeden Fall zuschlagen.

Lohnt sich das Google Pixel 10?

Wenn ihr über ein Upgrade nachdenkt, ist das Pixel 10 definitiv einen Blick wert. Das OLED-Display mit 120 Hz sorgt für angenehm flüssige Bildübergänge – egal, ob ihr morgens noch schlaftrunken durch Social Media scrollt oder später ein Spiel startet. Die hohe Helligkeit macht sich besonders draußen bezahlt: Selbst wenn die Sonne direkt aufs Display knallt, bleibt alles gut lesbar.

Auch die Kamera ist im Alltag ein echter Pluspunkt. Die 48-MP-Hauptkamera liefert bei Dämmerung hervorragende Ergebnisse, und das neue Teleobjektiv hilft euch in Situationen weiter, in denen ihr sonst nur einen unscharfen Fleck eingefangen hättet – etwa beim Konzert, wenn die Lieblingsband endlich auf die Bühne kommt.

So sieht das Google Pixel 10 von allen Seiten aus (© 2025 Google )

Und KI-Features wie der Magische Radierer oder das automatische Scharfzeichnen sind nicht nur nette Extras, sondern lösen Probleme, die im Alltag ständig passieren: Jemand läuft durchs Bild, die Aufnahme ist verwackelt, das Licht war eigentlich zu mies.

Dazu kommt der Tensor G5-Chip, der im Alltag kaum ins Schwitzen kommt – egal, ob ihr parallel navigiert, chattet, streamt oder Fotos bearbeitet. Der Akku schafft es zuverlässig durch den Tag und lädt sogar kabellos mit dem neuen Qi2-Standard.

Ein Highlight sind auch die versprochenen sieben Jahre Updates. Wenn ihr ein Android-Smartphone sucht, das euch lange begleitet, im Alltag kaum Stress macht und bei Fotos fast immer abliefert, dann ist das Pixel 10 eine Empfehlung wert – ganz ohne rosa Brille.

