Vodafone hat zwei Winter-Deals gestartet, die euch den Frost aus eurer Internet-Leitung putzen. Wer flottes und unkompliziertes Internet für zuhause braucht, sollte sich den "GigaZuhause CableMax 1000" und den "GigaZuhause 250 Kabel" einmal genauer anschauen. Abgesehen von den niedrigen monatlichen Kosten oder Extras gibt's hier zum Beispiel auch 120 Euro Cashback.
Günstige Internet-Deals bei Vodafone: Die beiden Angebote im Detail
Vodafone hat für euch gleich zwei günstige Deals. Nachfolgend haben wir euch alle Details zusammengefasst:
GigaZuhause CableMax 1000
- Anschluss: Kabel-Internet
- Geschwindigkeit: 1000 Mbit/s im Download, 50 Mbit/s im Upload
- Inklusive: Telefon-Flat ins deutsche Fest- und -Mobilfunknetz
- Vorteile: 10 € Rabatt in der Gigakombi (Vodafone-Mobilfunktarif benötigt), gratis Kabel-TV-Anschluss, 12 Monate gratis (Restlaufzeit bei altem Internetanbieter benötigt), 120 € Cashback
- Laufzeit: 24 Monate
- Anschlusspreis: 49,99 €
- Monatliche Kosten: 49,99 €
Der GigaZuhause CableMax 1000 richtet sich ganz klar an alle, die für möglichst wenig Geld das Maximum aus ihrer Leitung holen wollen. Für dauerhaft 49,99 Euro im Monat bekommt ihr hier echtes Gigabit-Internet mit bis zu 1000 Mbit/s im Download – ideal für große Downloads, Online-Gaming, Streaming in mehreren Haushalten oder Homeoffice mit ordentlich Tempo.
Besonders spannend für Schnäppchenjäger: In Kombination mit einem bestehenden Vodafone-Mobilfunkvertrag spart ihr jeden Monat 10 Euro. Dazu kommen 120 Euro Cashback, optional bis zu zwölf Gratis-Monate bei laufendem Altvertrag und auf Wunsch sogar ein kostenloser Kabel-TV-Anschluss über die gesamte Laufzeit. Unterm Strich ein Tarif, der vor allem durch seinen starken Gegenwert und die vielen Extras punktet.
GigaZuhause 250 Kabel
- Anschluss: Kabel-Internet
- Geschwindigkeit: 250 Mbit/s im Download, 50 Mbit/s im Upload
- Inklusive: Telefon-Flat ins deutsche Fest- und -Mobilfunknetz
- Vorteile: 10 € Rabatt in der Gigakombi (Vodafone-Mobilfunktarif benötigt), 12 Monate gratis (Restlaufzeit bei altem Internetanbieter benötigt), 120 € Cashback, 50 € Startguthaben
- Laufzeit: 24 Monate
- Anschlusspreis: entfällt
- Monatliche Kosten: 19,99 €*
-> Zum Angebot: Jetzt GigaZuhause 250 Kabel sichern
Der GigaZuhause 250 Kabel ist die clevere Wahl für alle, die etwas weniger Speed brauchen, aber trotzdem ordentlich sparen möchten. In den ersten neun Monaten zahlt ihr nur 19,99 Euro, was den Einstieg extrem günstig macht. Auch hier gibt’s mit der Gigakombi monatlich 10 Euro Rabatt, sofern ein Vodafone-Mobilfunkvertrag vorhanden ist.
Besonders attraktiv: Es fällt kein Anschlusspreis an, ihr bekommt ebenfalls bis zu zwölf Monate gratis bei bestehender Vertragslaufzeit sowie 120 Euro Cashback obendrauf. Zusätzlich legt Vodafone noch ein Startguthaben von 50 Euro dazu. Für preisbewusste Nutzer, die stabiles Kabel-Internet suchen und auf hohe Einstiegskosten verzichten wollen, ist das ein ziemlich rundes Gesamtpaket.
Ihr braucht einen Kabel-Internet-Router?
Den liefert Vodafone auf Wunsch gleich mit – egal, für welchen Tarif ihr euch entscheidet. Das kostet euch allerdings einmalig 9,99 Euro Versandgebühren. Hinzu kommt eine monatliche Leihgebühr, die sich je nach Modell unterscheidet. Hier der Überblick:
- Vodafone-Station: 3,99€/Monat
- Ultra Hub 7 Kabel: 4,99 €/Monat
- FRITZ!Box 6670: 6,99€/Monat
- FRITZ!Box 6690: 9,99€/Monat
Wichtig: Für das Kabel-Internet von Vodafone braucht ihr auf jeden Fall einen kompatiblen Router. Ihr könnt auch euren privaten nutzen, prüft aber vorher, ob es sich dabei auch wirklich um ein Kabel-Modell handelt. DSL-Router sind nämlich weiter verbreitet, obwohl Kabel- und Glasfaser-Internet zukunftssicherer sind.
