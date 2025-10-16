Jetzt schnell sein: Der beliebteste o2-Tarif mit 60 statt 30 GB

Bei o2 läuft gerade ein richtig spannender Sale – und der hat es in sich. Offenbar für kurze Zeit bekommt ihr gleich zwei beliebte Tarife deutlich günstiger. Besonders spannend: Bei einem wurde das Datenvolumen verdoppelt. Und auch beim Preis zieht o2 ordentlich an der Sparschraube.

Mehr Daten, weniger Kosten: o2 Mobile M im Angebot

Der o2 Mobile M ist Teil der Aktion und kommt derzeit mit einem richtig starken Extra daher: Statt 30 GB bekommt ihr satte 60 GB Datenvolumen pro Monat – also das Doppelte. On top greift auch hier der bekannte GROW-Vorteil, bei dem euer monatliches Datenvolumen jedes Jahr um 5 GB wächst. So habt ihr langfristig immer mehr Spielraum zum Streamen, Surfen oder Chatten.

60 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
0 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
0 € Anzahlung
ab 19,99 € o2

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 0 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 0 € Anzahlung

ab 19,99 € o2

Der Preis kann sich ebenfalls sehen lassen: Statt 29,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 19,99 Euro im Monat. Natürlich sind alle o2-typischen Leistungen inklusive – also unbegrenztes Telefonieren, SMS schreiben und EU-Roaming. Damit ist der Tarif nicht nur günstiger, sondern auch richtig zukunftssicher, wenn ihr viel unterwegs seid.

o2 Mobile On Demand Flex: Unbegrenztes Datenvolumen

Ebenfalls im Sale ist der o2 Mobile On Demand Flex – ein Tarif für alle, die sich nicht festlegen wollen. Normalerweise kostet er 49,99 Euro monatlich, im Rahmen der Aktion fällt der Preis jedoch auf ebenfalls 19,99 Euro. Der Clou: Hier bekommt ihr theoretisch unbegrenztes Datenvolumen. Jeden Tag stehen euch 10 GB zur Verfügung, und sobald die aufgebraucht sind, könnt ihr unbegrenzt 2 GB-Pakete nachbuchen – ganz flexibel, wann immer ihr mögt. Darüber hinaus hat o2 den einmaligen Anschlusspreis von 39,99 auf 9,99 Euro gesenkt.

10 GB LTE/5G mtl. + 2 GB unbegrenzt nachbuchen | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
0 € Versand | 9,99 € Anschlussgebühr
0 € Anzahlung
ab 19,99 € o2

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 0 € Versand | 9,99 € Anschlussgebühr

✓ 0 € Anzahlung

ab 19,99 € o2

Auch hier gibt’s die komplette o2-Ausstattung mit Allnet-Flat und EU-Roaming, sodass ihr euch um nichts weiter kümmern müsst. Ideal für alle, die viel Datenpower wollen, aber nicht in einen klassischen Laufzeitvertrag schlüpfen möchten. Und: Ihr könnt den Tarif jeden Monat kündigen.

Auch mit Handy erhältlich

Die aktuell stark verbesserten Tarifkonditionen gelten auch im Bundle mit Handys. Solltet ihr beispielsweise ein neues iPhone oder ein anderes Handy bei o2 mit dem o2 Mobile M bestellen, winken euch auch hier 60 GB Datenvolumen pro Monat statt der üblichen 30 GB. Wie lange das Angebot gilt, ist unklar. Wir würden aber nicht zu lange warten.

Apple iPhone 17 Pro Max

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 60 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 62,99 € o2

