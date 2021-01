Kostenfalle Handy: Böse Überraschung nach Vertragsende?

Viele von euch haben Ihr Smartphone sicherlich in Kombination mit einem Handy-Vertrag bestellt. Was viele nicht wissen: Bei einigen Anbietern fallen auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten noch regelmäßig Kosten für das eigentlich abbezahlte Gerät an.

Wer ein Smartphone mit Vertrag bestellt, bezahlt sein neues Handy zwei Jahre lang ab und anschließend nur noch für den Vertrag – sollte man meinen. Überraschenderweise ist das aber nicht bei allen Mobilfunkanbietern so. Oft verlängert sich euer Vertrag automatisch um ein Jahr, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt. Und zwar zu den bisherigen Konditionen: Ihr bezahlt also den Bundle-Preis für Smartphone und Tarif, obwohl euer Handy bereits abbezahlt ist.

Viele Kunden betroffen

Selten liefen so viele Menschen Gefahr, in die Kostenfalle zu geraten. Denn aktuellen Erhebungen zufolge nutzen deutsche Mobilfunk-Kunden ihr Handy im Durchschnitt 3,3 Jahre lang – ein Jahr länger als noch vor zwei Jahren. Viele verwenden ihr Smartphone nach der letzten Rate also noch 12 Monate oder länger – und bezahlen eventuell jeden Monat für das Gerät, obwohl es bereits abbezahlt ist. Schließlich dürften nicht wenige den Vertrag einfach weiterlaufen lassen und davon ausgehen, dass die Kosten für das Handy automatisch entfallen.

Tag NiX: Bei o2 endet die Ratenzahlung automatisch

Einer der wenigen Mobilfunkanbieter, die euch für euer abbezahltes Handy nicht weiter zu Kasse bitten, ist o2: Nach der letzten Rate für euer Smartphone bezahlt ihr nur noch den Tarif. Die monatlichen Kosten für euer Smartphone entfallen automatisch – ganz ohne euer Zutun. Das bedeutet auch: Wenn ihr ein Handy ohne Vertrag bestellt habt, bezahlt ihr ab dem Tag NiX gar “nix” mehr.

Auf welches Datum dieser fällt, können Kunden jederzeit online im Mein o2 Bereich einsehen. Darüber hinaus weist euch Teléfonica auf verschiedene Weise darauf hin – etwa in den Vertragsunterlagen, per SMS, via E-Mail oder in der Mein o2 App. Mehr erfahrt ihr auf der Tag-Nix-Webseite des Mobilfunkanbieters.