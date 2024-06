Mega-Deal zur EM: Blau haut 4K-Fernseher für Kleingeld raus

Ein UHD-TV von Samsung für nicht einmal 140 Euro? Genau das bietet Blau aktuell in einem Tarif-Bundle an. Sichert euch den Fernseher schnell und genießt die EM-Spiele auf einem brillanten 50-Zoll-Display.

Auf blau.de findet ihr aktuell ein sehr attraktives Tarif-Bundle mit dem 50-Zoll-TV "GU50CU8079U" von Samsung. Der Effektivpreis des Fernsehgeräts ist wirklich erstaunlich. Doch bevor wir diesen für euch ausrechnen, erst einmal der Link zum Angebot:

Hier geht's zum Deal Samsung 50-Zoll-TV GU50CU8079U im Tarif-Bundle auf Blau

Nicht einmal 140 Euro! Wir haben den Effektivpreis berechnet

Wie gut das Tarif-Bundle mit dem Samsung-TV wirklich ist, seht ihr erst, wenn ihr euch den Effektivpreis des Fernsehgeräts ausrechnet. Die Arbeit haben wir euch natürlich abgenommen:

Der Samsung Crystal UHD TV "GU50CU8079U" mit 50 Zoll Bildfläche kostet euch im Bundle mit dem Blau Allnet S-Tarif über einen Zeitraum von 36 Monaten insgesamt ganze 492 Euro (inklusive 7 Euro Anzahlung). Das klingt erst einmal nicht übermäßig günstig, aber es müssen auch noch die Tarifkosten rausgerechnet werden.

Hier wird es knifflig: Denn die SIM-Only-Variante des Allnet-S-Tarifs bietet nur 10 GB pro Monat, nicht 14 GB, wie in diesem Bundle. Daher berechnen wir den Preis des "Blau Allnet M"-Tarifs über einen Zeitraum von 36 Monaten. Dieser bietet 15 GB und ist damit näher am Angebot dran. Da kommen wir auf 359 Euro.

Das heißt: Für den UHD-TV von Samsung zahlt ihr effektiv nur 133 Euro.

Effektivpreisrechnung in der Schnellübersicht Samsung Crystal UHD TV + Blau Allnet S (14 GB) über 36 Monate = 492 Euro

Tarifkosten = 359 Euro

Effektivpreis Samsung-TV = 133 Euro Hier geht es zum Hier geht es zum 4K-TV von Samsung bei Blau

Samsung-TV im Preisvergleich

Wie unfassbar gut das Blau-Angebot ist, zeigt euch der Preisvergleich. Samsung selbst bietet das 2023er-TV-Modell nicht mehr an, aber bei Drittanbietern findet ihr es nach wie vor. Hier müsst ihr aber mindestens 642 Euro hinlegen.

Kauft ihr den Samsung-TV "GU50CU8079U" bei Blau im Bundle, spart ihr unglaubliche 509 Euro.

Zum Fernseher bekommt ihr einen Top-Tarif für euer Handy mit monatlich 14 GB Datenvolumen in 5G-Geschwindigkeit, einer Allnet-Flat für SMS und Telefonie in alle deutschen Netze und EU-Roaming dazu. Im besten Fall sucht ihr ohnehin gerade einen neuen Tarif und könnt so doppelt sparen.