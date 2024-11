Da hat sich etwas im Vergleich zum Vorjahr getan: Marktforscher haben eine Liste mit den zehn meistverkauften Smartphones im dritten Quartal 2024 veröffentlicht. Neben ein paar alten Bekannten hat sich aber auch eine neue/alte Modellreihe in die Topliste geschmuggelt. Und gleich fünf der zehn Modelle sind ganz und gar nicht günstig. Haben wir alle zu viel Geld?

Den Marktforscher von Counterpoint Research zufolge sind insbesondere iPhones international sehr beliebt. Aber auch Samsung konnte gleich mehrere Modelle in der Liste der zehn meistverkauften Smartphones der Welt platzieren. Zudem hat Xiaomi einen Platz ergattert. Zusammen sollen die Top 10 ganze 19 Prozent der weltweit insgesamt verkauften Handys ausmachen. Aber seht selbst:

Platz 1: iPhone 15

iPhone 15 Platz 2: iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max Platz 3: iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Platz 4: Samsung Galaxy A15 4G

Samsung Galaxy A15 4G Platz 5: Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G Platz 6: Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A35 5G Platz 7: Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05 Platz 8: iPhone 14

iPhone 14 Platz 9: Xiaomi Redmi 13C 4G

Xiaomi Redmi 13C 4G Platz 10: Samsung Galaxy S24

Fünfmal günstig, fünfmal teuer

Die Liste ist insofern spannend, als erst auf dem vierten Platz (mit deutlichem Abstand zu den iPhones) ein sehr günstiges Smartphones folgt – das Galaxy A15, das in der Liste als 4G- und 5G-Variante vertreten ist. Zudem haben es auch das iPhone 14 und das Galaxy S24 in die Top 10 geschafft. Also insgesamt vier Handys, die in der Regel nicht unter 650 Euro zu haben sind. Eher im Gegenteil.

Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres gehören somit mehr Top-Modelle zu den zehn meistverkauften Smartphones der Welt. Denn: Erstmals seit 2018 konnte Samsung sich mit einem S-Modell in der Liste platzieren. Vor dem Galaxy S24 ist das seit sechs Jahren keinem der Vorgänger gelungen.

Die meistverkauften Handys in Q3 2024 im Vergleich zum Vorjahr. (© 2024 Counterpoint Research )

Da wir über die weltweiten Verkäufe reden, sind hier auch Länder berücksichtigt, in denen die breite Bevölkerung eher weniger Geld zur Verfügung haben. Umso spannender, dass sich die teuren iPhones dennoch mit einem Abstand zur Mittelklasse-Konkurrenz an die Spitze setzen konnten.

Haben wir zu viel Geld?

Dass sich gerade die teuren iPhones durchsetzen, ist tatsächlich keine Weltneuheit. Auch in den vergangenen Jahren konnte sich Apple hier an der Spitze behaupten. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass die Menschen weltweit zu viel Geld in der Tasche haben. Die Provider bieten auch die hochpreisigen Modelle für gewöhnlich in bezahlbaren Bundles an.

Und wenn man den Anschaffungspreis über 24 oder mehr Monate verteilt bezahlt, ist das schon eher machbar, als wenn man die 1000 Euro auf einen Schlag auf den Tisch legen muss. Zudem ist es gut möglich, dass Menschen in den wohlhabenderen Ländern sich generell häufiger neue Smartphones kaufen als in den anderen.

Wie sieht's in Deutschland aus?

Ob die weltweiten Top 10 auch die meistverkauften Smartphones in Deutschland sind, ist unklar. Ein Anhaltspunkt zu dem Thema: Unseren Daten zufolge sind neben dem iPhone 15 Pro Max insbesondere das Galaxy S24 Ultra, das Galaxy A55 und das Xiaomi Redmi Note 13 Pro sehr beliebt gewesen in diesem Jahr. Und drei davon fehlen auf der internationalen Bestenliste komplett.

Bei Amazon steht es übrigens so um die Top 10:

Platz 1: Galaxy A15

Galaxy A15 Platz 2: iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Platz 3: iPhone 15

iPhone 15 Platz 4: iPhone 16

iPhone 16 Platz 5: Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G Platz 6: Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55 5G Platz 7: iPhone 13

iPhone 13 Platz 8: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Platz 9: Google Pixel 8a

Google Pixel 8a Platz 10: Samsung Galaxy 35 5G

Immerhin vier hochpreisige Handys haben es hier in die Liste geschafft, Deutschland ist aber (immer noch) ein vergleichsweise wohlhabendes Land. Dass iPhones generell in sämtlichen Smartphone-Bestenlisten vorne landen, ist offenbar beschlossene Sache – anders als der Bundeshaushalt 2025 (Verzeihung).

