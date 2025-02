Nach "Avengers 5" & "Avengers 6": So soll es mit Spider-Man weitergehen

Marvel-Fans haben Grund zur Freude: Miles Morales wird Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU). Doch wie genau das funktionieren soll, bleibt vorerst ein Rätsel. Ein Insider hat nun Details enthüllt, die auf ein neues Sony-Marvel-Universum hindeuten.

Bereits Ende 2024 ließ Kevin Feige, der Kopf hinter dem MCU, die Bombe platzen: Nach der animierten "Spider-Verse"-Trilogie wird Miles Morales ins MCU eingeführt. Doch wie wird das umgesetzt? Wird der bekannte Miles aus den Animationsfilmen in Live-Action adaptiert? Oder rebootet Marvel die Figur komplett? Auch Fragen zur Besetzung sind noch offen: Könnte Shameik Moore, die Stimme von Miles Morales in den Filmen, in den Anzug schlüpfen? Antworten darauf gibt es noch nicht – dafür aber neue Hinweise.

Neustart für Sonys Marvel-Universum?

Laut dem Insider Alex Perez soll Miles Morales nach den Ereignissen von "Avengers 6: Secret Wars" in einem neuen Sony-Marvel-Universum eine zentrale Rolle spielen. Dieses Reboot könnte enger mit dem MCU verknüpft sein als Sonys bisheriges SSU ("Sony’s Spider-Man Universe"). Der Mangel an Spider-Man selbst gilt als eine der Schwächen von Sonys bisherigen Filmen wie "Venom" oder "Morbius". Ein neuer Ansatz mit Miles Morales könnte das ändern – und gleichzeitig Peter Parker im MCU belassen.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Idee eines eigenen Universums für Miles Morales klingt spannend, lässt aber viele Fragen offen. Wie stark wird es mit dem MCU verzahnt sein? Und welche Rolle spielt Peter Parker in diesem Konzept? Sicher scheint bisher nur, dass die Fans nach "Avengers 5: Doomsday" und "Avengers 6: Secret Wars" ein völlig neues Kapitel im Marvel-Universum erwartet.

Bis dahin bleibt nur abzuwarten, welche weiteren Details Marvel und Sony in den kommenden Monaten preisgeben. Ob in "Spider-Man 4" oder spätestens in "Secret Wars" – Miles Morales wird sein Debüt sicherlich mit einem großen Knall feiern.

