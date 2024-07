Neues CMF Phone 1 von Nothing: Design und Leistung zum fairen Preis

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat unter der Submarke CMF eine neue Reihe von Produkten enthüllt, darunter das vielversprechende CMF Phone 1. Das Smartphone kombiniert solide technische Spezifikationen mit einem anpassbaren Design und könnte so in der Mittelklasse für Aufsehen sorgen. Hier erfahrt ihr, was das CMF Phone 1 alles zu bieten hat.

Jetzt CMF Phone 1 bei Amazon für 199,99 Euro kaufen

Kamerasystem für den Alltag

Das CMF Phone 1 ist mit einer 50-MP-Hauptkamera von Sony ausgestattet, die über einen speziellen Porträtsensor verfügt. Dieser ist darauf ausgelegt, Personen mit einem natürlichen Bokeh-Effekt im Hintergrund abzulichten. Ergänzt wird das Kamerasystem durch verschiedene Fotomodi und Software-Features, die das Fotografieren erleichtern und verbessern sollen. Für Selfies steht eine 16-MP-Kamera zur Verfügung, die ebenfalls gute Ergebnisse liefern soll.

Leistung, Display und Akkulaufzeit

Angetrieben wird das CMF Phone 1 von einem MediaTek Dimensity 7300 5G, der in Kombination mit bis zu 16 GB RAM für eine solide Performance sorgen soll. Das 6,67-Zoll große Super AMOLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz verspricht eine flüssige Darstellung und brillante Farben. Besonders in der Mittelklasse ist ein solches Display ein interessantes Merkmal, das das CMF Phone 1 von einigen anderen Geräten abheben könnte.

Von dem 5000 mAh starken Akku verspricht sich Nothing eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen, was vor allem für Nutzer interessant ist, die ihr Smartphone intensiv nutzen. Das Betriebssystem Nothing OS 2.6 soll eine flüssige und anpassbare Benutzererfahrung bieten.

Anpassbares Design und Preise

Ein besonderes Highlight des CMF Phone 1 ist sein anpassbares Design. Die Rückseite des Smartphones kann in verschiedenen Farben wie Schwarz, Orange und Hellgrün ausgetauscht werden. Ein zusätzliches blaues Cover kann nachträglich erworben werden.

Hier die Preise für die beiden Konfigurationen des CMF Phone 1:

8 GB + 128 GB für 239 Euro

8 GB + 256 GB für 269 Euro

Zusätzliches Zubehör wie austauschbare Cover (35 Euro), Ständer (25 Euro), Schlüsselband (25 Euro) und Kartenetui (25 Euro) ermöglichen eine noch individuellere Gestaltung eures Smartphones.

Mit dem CMF Phone 1 bietet Nothing eine spannende Alternative in der Mittelklasse, die sich durch ihr Design, die technischen Spezifikationen und die Anpassungsmöglichkeiten auszeichnet. Das Smartphone ist ab sofort beim Hersteller und bei ausgewählten Einzelhandelspartnern wie Amazon erhältlich – vorübergehen ab knapp unter 200 Euro.

Jetzt CMF Phone 1 bei Amazon für 199,99 Euro kaufen