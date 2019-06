Nokia 2.2 vorgestellt: Mehr Details, weniger Rauschen

HMD Global, the Home of Nokia Phones, stellt mit dem Nokia 2.2 das erste Nokia Smartphone der neuen 2er-Serie vor, das Teil des Android One-Programms ist. Unter dem 5,7“ (14,5 cm) HD+ Display im 19:9-Format mit dezenter Selfie sorge, so heißt es in einer Pressemitteilung, ein KI-basiertes Low-Light Imaging dafür, dass die 13 MP Hauptkamera mit f/2.2-Blende auch bei schlechten Lichtbedingungen "herausragende" Bilder schieße.

Die Kamera nimmt dabei mehrere Bilder gleichzeitig auf und erzeugt durch Algorithmen ein einziges Bild mit mehr Licht, mehr Details und weniger Rauschen. Mit Hilfe der KI-gesteuerten Funktionen von Google Photos wie Colour Pop ließen sich Fotos anschließend nach eigenem Geschmack individualisieren, mit Colourise monochrome Bilder in Vollfarbe umwandeln, und Beautify verfügt über natürliche Funktionen für den ultimativen Selfie-Feinschliff. Google Lens ermögliche es zudem, Dinge zu suchen, die man gerade sieht und die einem gefallen.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy A50

Optimierter Akkuverbrauch dank Chipsatz mit vier Kernen

Das Edge-to-Edge-Display des Nokia 2.2 hat eine Selfie Notch für die 5 MP Frontkamera. Trotz des großen 5,71" HD+ Edge-to-Edge Displays lasse sich das Nokia 2.2 aber problemlos mit einer Hand bedienen, verspricht der Hersteller. Das Display liefert eine Helligkeit von 400 nits. Angetrieben wird das Nokia 2.2 von dem MediaTek A22-Chipsatz mit vier Kernen, der auch den Energieverbrauch des 3.000 mAh Akkus optimieren soll. Außerdem verfügt das Nokia 2.2 über eine Face-ID, die das Entsperren des Handy erleichtert. Das Nokia 2.2 mit 2 GB RAM und 16 GB ROM soll in der Farbe Tungsten Black Anfang Juli in Deutschland verfügbar sein und 129 Euro kosten.

Technische Details:



Design: 145,96 × 70,56 × 9,3 mm

Betriebssystem: Android 9 Pie, Android One

Display: 5,71 Zoll 19:9 HD+ mit Sel e-Notch

Rückkamera: 13 MP AF 1/3 Zoll 1,12 μm f/2,2; ein LED-Blitz

Frontkamera: 5 MP FF