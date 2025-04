Nothing CMF Phone 2 Pro: Modular, günstig – und richtig spannend

Nothing bringt mit dem CMF Phone 2 Pro sein zweites modular aufgebautes Smartphone an den Start. Erneut richtet sich das bunte Modell an alle, die Lust auf frische Ideen und praktische Erweiterungen haben. Doch im Vergleich zum Vorgänger hat sich einiges verändert.

Kauft ihr das CMF Phone 2 Pro ohne Zubehör, erwartet euch ein ordentlich ausgestattetes Android-Smartphone: OLED-Display mit 120 Hertz, 128 GB Speicherplatz und ein Triple-Kamera-Setup sind mit an Bord. Das eigentliche Highlight bleibt jedoch die Vielfalt an Modulen. Statt wie beim Vorgänger die Rückseite komplett zu tauschen, wird diesmal ein Aufsatz über die bestehende Rückseite geschraubt. Das dürfte auch der Grund sein, warum das Gerät jetzt besser gegen Wasser geschützt ist (IP54 statt IP52). Neu dabei sind vor allem zwei wechselbare Kameraobjektive: ein Fischaugen- und ein Makroaufsatz, die sich einfach über die Hauptkamera stecken lassen.

Jetzt CMF Phone 2 Pro für 249 € bei Amazon vorbestellen

Wie clever ist das neue Zubehör-System?

Die neuen Aufstecklinsen klingen spannend – besonders das Makro-Objektiv könnte Hobbyfotografen begeistern, da günstige Handys hier oft schwächeln. Der magnetische Kickstand und das auffällige orangefarbene Lanyard bieten zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten. Allerdings braucht ihr für die meisten Module zwingend den separat erhältlichen Cover-Aufsatz. Das macht die Anschaffung etwas komplizierter und teurer, denn ohne Cover funktionieren viele Erweiterungen schlichtweg nicht.

Auch ein Blick auf die Zubehörpolitik stimmt nachdenklich: Seit dem ersten CMF Phone ist wenig Neues hinzugekommen, und das neue System ist nicht rückwärtskompatibel. Die Auswahl an Modulen bleibt also überschaubar – zumindest vorerst.

Jetzt CMF Phone 2 Pro für 249 € bei Amazon vorbestellen

Was taugt das Nothing CMF Phone 2 Pro als Smartphone?

Abseits der modularen Spielereien macht das Phone 2 Pro einen soliden Eindruck. Die Leistung ist für ein günstiges Gerät erfreulich flott, die Kameras, inklusive 50-MP-Telelinse, liefern ordentliche Ergebnisse. Dazu gibt’s Android 15 ab Werk und sechs Jahre Sicherheitspatches – ein Versprechen, das Vertrauen schafft. Auch AI-Funktionen wie der "Essential Space", der sich über eine eigene Taste aktivieren lässt, sind mit dabei.

In Deutschland startet das CMF Phone 2 Pro bei 249 Euro für die Variante mit 128 GB Speicher, Zubehör gibt’s ab 25 Euro. Der Verkaufsstart ist für den 6. Mai geplant – Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Jetzt CMF Phone 2 Pro für 249 € bei Amazon vorbestellen

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht