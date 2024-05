Nothing Phone (2a) Special Edition: Jetzt wird's bunt

Das Wichtigste in Kürze

Nothing hat eine Special Edition des Phone (2a) vorgestellt

Die Farb-Kombination Rot, Gelb und Blau ist eine Nothing-Premiere

Die Special Edition bietet 12 GB RAM und 256 GB Speicher

Das Nothing Phone (2a) bekommt Zuwachs: Bei der Special Edition setzt Nothing neue Farbakzente aus Rot, Gelb sowie Blau – offenbar eine Hommage an "Designhelden der Vergangenheit".

Das von Carl Pei gegründete Londoner Unternehmen Nothing hat die Nothing Phone (2a) Special Edition vorgestellt. Im Vergleich zu den schon seit Längerem verfügbaren Modellen in Schwarz und Milchweiß zeigt sich die Special Edition farbenfroher – mit gelben, roten und blauen Farbakzenten am Gehäuse. Nothing verfolgt damit eine bestimmte Design-Philosophie.

Rot, Gelb und Blau bei Nothing erstmals vereint

Transparenz steht im Mittelpunkt der Nothing-Designidentität. Die Philosophie dahinter ist, Dinge auf ihre grundlegende, aber dennoch eine ästhetisch ansprechende Form zu reduzieren. Das Nothing Industrial Design Team in King’s Cross, London hat diesen Ansatz auf Farben angewendet – und Rot, Gelb und Blau der Special Edition des Nothing Phone 2a für eine einzigartige neue Farbgebung hervorgehoben.

Rot, Gelb und Blau spielen beim Gehäuse des Phone (2a) Special Edition eine wichtige Rolle. (© 2024 Nothing )

Zum ersten Mal werden alle drei Farben in einem einzigen Nothing-Produkt verwendet. Bisher war das Rot im rechten Kopfhörer aller Nothing-Audioprodukte zu finden, Gelb in den neuen Nothing Ear (a) und Blau im Nothing Phone (2a) – letztere Farboption gibt es nur in bestimmten Märkten. Doch nun sind alle drei Farben in einem Gerät vereint: dem Nothing Phone (2a) Special Edition.

Nothing: Bezug auf "Designhelden der Vergangenheit"

„Wir freuen uns sehr, die Phone (2a) Special Edition vorzustellen. Das erste Produkt, das unsere Palette der Primärfarben Rot, Blau und Gelb erkundet. Das Gesamtdesign nimmt Bezug auf einige unserer Design-Helden aus der Vergangenheit und schafft gleichzeitig einen neuen Ausdruck für ein Smartphone. Es verwandelt ein funktionales Gerät zu einem beeindruckenden Kunstwerk.“ sagte Adam Bates, Design Director bei Nothing.

Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Special Edition baut auf den Stärken des Nothing Phone (2a) auf. Für die gute Leistung sorgt der MediaTek-Chip Dimensity 7200 Pro im Zusammenspiel mit dem performanten Nothing OS (Android). Hinzu kommt ein starker Akku mit 5000 mAh.

Das Nothing-Phone bietet unter anderem ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display und eine gute 50-MP-Dual-Hauptkamera. Mit dem Glyph Interface samt Leuchtdioden auf der Gehäuserückseite hebt sich Nothing von der Smartphone-Masse ab. Das 2a-Modell und seine Vorgänger bieten zudem eine Integration von ChatGPT, wenn sie mit einem Nothing- oder "CMF by Nothing"-Audioprodukt verbunden sind.

Die Nothing Phone (2a) Special Edition ist ab sofort auf der offiziellen Nothing-Website erhältlich. Die Special Edition verfügt über 12 GB RAM sowie 256 GB Speicher und kostet 379 Euro (UVP).