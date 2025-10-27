Nothing hat es offiziell gemacht: Das Phone (3a) Lite wird am 29. Oktober vorgestellt. Der neue Ableger der aktuellen 3er-Reihe soll vor allem preisbewusste Nutzer ansprechen – und kommt dabei mit einem Design-Element, das neugierig macht. Auf der Rückseite ist nämlich eine LED-Leuchte zu sehen, die wohl mehr kann als nur hübsch aussehen.

Per Pressemitteilung hat das Unternehmen rund um Carl Pei den Launch-Termin bestätigt: Am 29. Oktober um 14 Uhr deutscher Zeit hebt Nothing offiziell den Vorhang. Viel verraten wurde noch nicht, doch ein erstes Teaser-Bild auf X zeigt ein LED-Element am unteren Rand der Rückseite. Vermutlich handelt es sich um eine minimalistische Version der "Glyph"-Beleuchtung, die bei früheren Modellen für Benachrichtigungen oder visuelle Effekte genutzt wird.

Was steckt drin im Nothing Phone 3a Lite?

Laut mehreren Berichten aus der Gerüchteküche könnte im Inneren der MediaTek Dimensity 7300 werkeln – ein Chip, der auf acht Kerne setzt und genug Leistung für den Alltag verspricht. Kombiniert werden soll der Prozessor mit 8 GB RAM und dem Grafikchip Mali-G615 MC2. Als Betriebssystem kommt offenbar Android 15 ab Werk zum Einsatz.

Auch beim Speicher scheint sich Nothing auf das Wesentliche zu konzentrieren: Erwartet wird eine Konfiguration mit 128 GB internem Speicher. Farblich dürfte es klassisch bleiben – Schwarz und Weiß stehen angeblich zur Auswahl. Preislich soll das Phone 3a Lite unter dem regulären Phone 3a angesiedelt sein, das im März für 329 Euro auf den Markt kam.

Lite-Version mit bekannten Wurzeln?

Angeblich soll das Phone 3a Lite technisch dem CMF Phone 2 Pro ähneln. Das bedeutet aber nicht, dass beide Geräte identisch sind. Das CMF-Modell bietet ein großes AMOLED-Display mit 6,77 Zoll, 120 Hz Bildwiederholrate und eine starke Triple-Kamera mit zwei 50-MP-Sensoren – ob Nothing all das in die Lite-Version übernimmt, ist noch unklar.

Sicher ist: Das Nothing Phone 3a Lite wird ein Einsteiger-Modell mit eigenem Charakter. Was es wirklich kann, erfahren wir in wenigen Tagen – bis dahin bleibt es spannend.

