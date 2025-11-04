Ein neues Einsteiger-Smartphone ist ab sofort erhältlich – aber ganz ehrlich: Das Nothing Phone (3a) Lite fühlt sich nicht wie ein typisches günstiges Smartphone an. Für 249 Euro bekommt ihr hier kein 08/15-Handy, sondern ein stylisches Modell mit Charakter.

Preis-Leistungs-Tipp mit Wow-Effekt Nothing Phone (3a) Lite " Erhältlich in Schwarz und Weiß

128 GB oder 256 GB Speicherplatz Technische Daten" Einzelkauf ohne Tarif Jetzt passenden Tarif finden ab 249,99 € MediaMarkt

Ein Highlight ist die clevere Benachrichtigungs-LED auf der Rückseite: Sie leuchtet bei Nachrichten, Anrufen und App-Benachrichtigungen – aber nur, wenn ihr das Display nach unten legt. Dank der "Flip to Glyph"-Funktion wird das Phone zum dezenten Alltagshelfer. Sogar als Countdown beim Fotografieren kommt das Lichtsignal zum Einsatz. Für ein günstiges Handy eine überraschend durchdachte Lösung – und ein klarer Wiedererkennungswert im Einheitsbrei der Einsteigerklasse.

Design und Display: Günstig war selten so schick

Nothing bleibt seinem Stil treu – auch beim günstigsten Modell der aktuellen Reihe. Das Phone (3a) Lite kommt in einem Design daher, das neugierige Blicke auf sich zieht. Ihr habt die Wahl zwischen Schwarz und Weiß, beides schlicht, aber edel. Dazu gibt’s den praktischen Essential Key, einen frei belegbaren Knopf für Schnellzugriffe. Spritzwasser? Staub? Dank IP54 bleibt das Gerät auch im Alltag gelassen.

Das 6,77 Zoll große AMOLED-Display bietet Full-HD-Auflösung und eine 120-Hz-Bildwiederholrate – damit laufen Animationen flüssig, und auch draußen bei Sonnenlicht bleibt alles gut ablesbar. Für den nötigen Antrieb sorgt ein MediaTek Dimensity 7300 Pro, unterstützt von 8 GB RAM. Alltags-Apps, Social Media und Casual Gaming? Läuft. Der 5000-mAh-Akku bringt euch locker durch den Tag, und mit 33-Watt-Schnellladen ist er ruckzuck wieder bereit.

Gute Kamera – auch ohne großes Preisschild

In Sachen Kamera überrascht das Nothing Phone (3a) Lite ebenfalls positiv: Auf der Rückseite steckt ein Dreifach-System mit überraschend guter 50-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel und Makrolinse. Für Selfies gibt’s 16 MP, und auch Videoaufnahmen in 4K bei 30 fps sind drin – ein Gesamtpaket, das in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich ist.

Kurz gesagt: Das Nothing Phone (3a) Lite ist ein echter Geheimtipp für alle, die ein stylisches, gut ausgestattetes Smartphone zum fairen Preis suchen. Design, Licht-Feature und Kamera sorgen für ordentlich Wow – ohne dass euer Konto gleich weint.