Nothing Phone (3a) und 3(a) sind da: Schneller, schicker, besser?

Nothing bleibt sich treu und setzt weiterhin auf außergewöhnliches Design. Nun hat das Unternehmen die neue (3a)-Serie enthüllt, die aus zwei Modellen besteht: dem Nothing Phone (3a) und dem leistungsstärkeren Nothing Phone (3a) Pro. Neben einer optischen Frischzellenkur gibt es auch unter der Haube spannende Neuerungen.

Das Herzstück beider Geräte ist der neue Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 – ein Wechsel, der die bisherige MediaTek-Architektur ablöst. Nothing verspricht dadurch eine Leistungssteigerung von bis zu 33 Prozent im Vergleich zum Vorgänger. Besonders Gamer sollen profitieren: Die Smartphones liefern stabilere Bildraten und eine um 11 Prozent verbesserte Grafikdarstellung.

Mehr Leistung für Games und neue Features

Damit das Spielen auch über längere Sessions hinweg flüssig bleibt, setzt Nothing auf eine 4.500 mm² große Vapor-Chamber zur Kühlung. Ein weiteres Highlight: der RAM Booster. Durch die Kombination von physischem und virtuellem Arbeitsspeicher sind bis zu 20 GB RAM möglich.

Mit der neuen Essential Space-Funktion führt Nothing zudem eine Art Schnellzugriff ein. Wichtige Features wie Camera Capture oder Flip to Record sollen so mit nur einem Wisch erreichbar sein. Allerdings befindet sich Essential Space zum Start noch in einer Early-Access-Phase – kleinere Bugs sind also nicht ausgeschlossen.

Design-Unterschiede und neue Kameras

Optisch ähnelt das Nothing Phone (3a) dem Vorgänger Phone (2a), kommt aber nun mit einer Triple-Kamera. Die Hauptkamera und das Teleobjektiv setzen auf 50 MP-Sensoren von Samsung, während die Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP von Sony stammt. Das Teleobjektiv bietet eine Blende von f/2.0 und zweifachen optischen Zoom. Dank TrueLens Engine 3.0 soll das Gerät Bilder mit professioneller Qualität liefern.

Das Phone (3a) Pro geht beim Design einen anderen Weg: Die Kamera ist in einem kreisförmigen Modul angeordnet. Für einen optischen 3x-Zoom setzt Nothing hier auf eine 50-MP-Periskoplinse, die mit einer f/2.55-Blende ausgestattet ist. Zusammen mit optischer Bildstabilisierung soll das für gestochen scharfe Aufnahmen sorgen – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Preise und Verfügbarkeit

Ab sofort kann das Nothing Phone (3a) ab 329 Euro (vor)bestellt werden. In den Regalen der Händler soll das Gerät ab dem 11. März liegen. Wer auf das Pro-Modell schielt, muss sich noch etwas länger gedulden – hierfür startet der Vorverkauf am 11. März (ab 459 Euro). Bleibt abzuwarten, ob Nothing mit den neuen Geräten an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen kann.

