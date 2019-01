Nur für kurze Zeit: Huawei P Smart (2019) mit gratis Gutschein

Im Jahr 2019 sollst du dir maximal gönnen. Fang doch mit einem Huawei P Smart (2019) an. Im CURVED Shop findest du das brandneue Smartphone mit Allnet Flat und 3GB Highspeed-Datenvolumen – und das für nur 10,99 € pro Monat.

Zusätzlich gibt es bis zum 9. Januar noch einen 50 € Gutschein, den du bei einem teilnehmenden Partner deiner Wahl einlösen kannst. Dazu gehören: About You, Amazon, Drive Now, Euronics, Eventim, Google Play Store, H&M, IKEA, MediaMarkt, Otto, Saturn, Zalando). Wir wünschen viel Spaß beim Shoppen!

Passendes Produkt Huawei P Smart (2019)

Die Details des brandneuen Huawei P Smart (2019)

Was hat das P Smart (2019) alles zu bieten? Der 3D-Unibody verfügt über eine glänzende, keramikähnliche Textur, sodass das Huawei P Smart (2019) perfekt in deiner Hand liegt. Das herausragende 6,21 Zoll FullView-Display mit Dewdrop-Design unterstützt vielfältige Farben und bietet eine super Klarheit.

Die neue KI-Szenenerkennungstechnologie kann in Echtzeit 22 Kategorien und 500 Szenarien für perfekte Fotos identifizieren. Die 13 MP- und 2 MP-Dual-Kamera verfügt über eine f/1.8-Blende. So werden Fotos lebendig und bekommen einen natürlichen Bokeh-Effekt. Die Frontkamera erkennt 8 einzigartige Selfie-Szenen und optimiert Fotos in Echtzeit mit Hilfe von KI-Technologie. So präsentierst du dich stets von deiner besten Seite.

Die 3GB Highspeed-Datenvolumen und Flatrate-Telefonie in alle deutschen Netze bringen dein Huawei P Smart (2019) dann so richtig zum Fliegen. Denn mit 3 Gigabyte Daten dürften selbst Vielnutzer von Social Media und mobile Dauersurfer selten zu kurz kommen.

Große Power zum kleinen Preis

Der fortschrittliche Kirin 710 Octa-Core-Chipsatz verbessert die Laufleistung und Geschwindigkeit, während die 12-nm-Prozesstechnologie den Stromverbrauch effizient senkt. Der GPU Turbo verbessert die Grafikverarbeitung erheblich und bietet dir ein beeindruckendes Spielerlebnis. Mit dem 3.400 mAh starken Akku des HUAWEI P Smart (2019) hast du genug Power um Spiele zu spielen oder Serien zu schauen.

Wir raten: Schnappt euch das Huawei P Smart (2019) mit dem 3GB-LTE-Tarif und gönnt euch dieses Schnäppchen gleich zum Start des Jahres!