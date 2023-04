o2 Free ist Geschichte: Wieso die neuen Tarife besser sind

Das Wichtigste in Kürze Aus o2 Free wird o2 Mobile

Die neuen Tarife sind etwas teurer, bieten aber deutlich mehr

o2 Mobile bietet mehr Datenvolumen – das stetig weiter wächst

5G wird Standard

Mit dem Frühjahrsputz hat o2 seine alten Tarife ausgemistet und o2 Free durch o2 Mobile ersetzt. Für euch ändert sich aber mehr als nur der Name. Das neue Angebot ist etwas teurer als das bisherige Sortiment, bietet aber auch umso mehr Leistungen. Wir nennen euch alle Details.

"Ihr wollt es, ihr kriegt es": Scheinen sich die Verantwortlichen bei o2 gedacht zu haben. Eigentlich hatte die Telekommunikationsmarke (anlässlich ihres 20. Geburtstags) den o2 Grow nur als Aktionstarif ins Portfolio aufgenommen. Der Vorteil erfreute sich laut Telefonica aber so großer Beliebtheit, dass man das Angebot zunächst verlängerte und nun sogar zum Standard macht. Zusätzlich gibt es mehr Gigabyte und schnelleres Internet.

Was o2 nun besser macht als mit o2 Free

Unser Überblick zeigt die wichtigsten Neuerungen für alle Gigabyte-Laufzeittarife:

o2 Grow : Durch o2 Grow wächst euer Datenpaket Jahr für Jahr an, während der Preis gleich bleibt. Für jedes Vertragsjahr kommen auf euer monatliches Datenvolumen bis zu 10 GB zusätzlich . Der Vorteil endet erst nach 20 Jahren. Dann wäre beispielsweise der o2-Tarif "L Boost" auf 340 GB im Monat angewachsen. Mit einem Boost steht euch weiterhin die Connect-Option zur Verfügung, sodass ihr euer Volumen auf bis zu zehn Geräten (u. a. Tablets und Smartwatches) verbrauchen könnt.

: Durch o2 Grow wächst euer Datenpaket Jahr für Jahr an, während der Preis gleich bleibt. Für jedes Vertragsjahr kommen auf euer monatliches Datenvolumen . Der Vorteil endet erst nach 20 Jahren. Dann wäre beispielsweise der o2-Tarif "L Boost" auf 340 GB im Monat angewachsen. Mit einem Boost steht euch weiterhin die Connect-Option zur Verfügung, sodass ihr euer Volumen auf bis zu zehn Geräten (u. a. Tablets und Smartwatches) verbrauchen könnt. Höheres Datenvolumen : Jeder Tarif beginnt mit einem höheren Inklusiv-Volumen, im Vergleich zu seinem o2-Free-Vorgänger. Ein Beispiel: Der o2 Mobile M bietet 25 GB im Monat. Das sind 25 Prozent mehr Daten als beim o2 Free M. Jährlich kommen beim neuen Tarif zudem 5 GB durch den Grow-Vorteil hinzu.

: Jeder Tarif beginnt mit einem höheren Inklusiv-Volumen, im Vergleich zu seinem o2-Free-Vorgänger. Ein Beispiel: Der o2 Mobile M bietet 25 GB im Monat. Das sind Daten als beim o2 Free M. Jährlich kommen beim neuen Tarif zudem 5 GB durch den Grow-Vorteil hinzu. 5G für alle : Laut der Fachzeitschrift connect erreicht das o2-Netz mehr als 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G. Bislang war der neue Mobilfunkstandard allerdings nicht Teil der Einsteiger-Tarife o2 Free S und o2 Free S Boost. Dies ändert sich: Hohe 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s sind im o2-Mobile-Sortiment nun Standard.

: Laut der Fachzeitschrift connect erreicht das o2-Netz mehr als 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G. Bislang war der neue Mobilfunkstandard allerdings nicht Teil der Einsteiger-Tarife o2 Free S und o2 Free S Boost. Dies ändert sich: Hohe 5G-Geschwindigkeiten von sind im o2-Mobile-Sortiment nun Standard. Unlimited-Tarife ziehen an: Mehr Surf-Speed gibt es auch bei zwei der Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Der Unlimited Basic bietet 3 Mbit/s im Down- und Upload, statt 2 Mbit/s. Beim Unlimited Smart sind es bis zu 15 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upload (bisher: 10 bzw. 5 Mbit/s). Der Unlimited Max bleibt unverändert bei 500 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload.

Höhere Kosten? Preis-Leistungs-Verhältnis steigt

o2 Mobile bietet im Gegensatz zu den alten o2-Free-Tarifen also 5G, jährlich wachsendes Datenvolumen und höhere Surfgeschwindigkeiten in vielen Tarifen. In der Folge hat die Marke aber auch die Tarifpreise angepasst – jeweils um drei Euro im Monat. Sind die Zeiten der günstigen Handytarife bei o2 damit vorbei? Nein, stellen wir Preis und Leistung gegenüber, bekommt ihr ab sofort sogar mehr für euer Geld: Im Schnitt fällt der Preis pro GB um mehr als zehn Prozent.

Warum erhöht o2 das Datenvolumen?

Bei etwa der Hälfte der Handynutzer und -nutzerinnen reicht das monatliche Inklusiv-Datenvolumen nicht aus. Dies geht aus einer repräsentativen Bitkom-Umfrage hervor. Demnach haben nur 7 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen mehr Gigabyte gebucht, als sie benötigen. Im Schnitt stehen monatlich 5,5 GB zur Verfügung, während laut o2 der monatliche Verbrauch der Kunden und Kundinnen bei rund 15 GB pro Monat liegt.

Aus o2 Free wird o2 Mobile: Alle Tarife im Überblick

o2 Mobile S Datenvolumen: 4 GB

4 GB Grow-Vorteil: jedes Jahr 1 GB im Monat mehr

jedes Jahr 1 GB im Monat mehr Max. Surf-Geschwindigkeit: 300 MBit/s

300 MBit/s Connect-Option : Nein

: Nein monatliche Grundgebühr: 22,99 Euro

o2 Mobile S Boost Datenvolumen: 8 GB

8 GB Grow-Vorteil: jedes Jahr 1 GB im Monat mehr

jedes Jahr 1 GB im Monat mehr Max. Surf-Geschwindigkeit: 300 MBit/s

300 MBit/s Connect-Option : Ja

: Ja monatliche Grundgebühr: 27,99 Euro

o2 Mobile M Datenvolumen: 25 GB

25 GB Grow-Vorteil: jedes Jahr 5 GB im Monat mehr

jedes Jahr 5 GB im Monat mehr Max. Surf-Geschwindigkeit: 300 MBit/s

300 MBit/s Connect-Option : Nein

: Nein monatliche Grundgebühr: 32,99 Euro

o2 Mobile M Boost Datenvolumen: 50 GB

50 GB Grow-Vorteil: jedes Jahr 5 GB im Monat mehr

jedes Jahr 5 GB im Monat mehr Max. Surf-Geschwindigkeit: 300 MBit/s

300 MBit/s Connect-Option : Ja

: Ja monatliche Grundgebühr: 37,99 Euro

o2 Mobile L Datenvolumen: 70 GB

70 GB Grow-Vorteil: jedes Jahr 10 GB im Monat mehr

jedes Jahr 10 GB im Monat mehr Max. Surf-Geschwindigkeit: 300 MBit/s

300 MBit/s Connect-Option : Nein

: Nein monatliche Grundgebühr: 42,99 Euro

o2 Mobile L Boost Datenvolumen: 140 GB

140 GB Grow-Vorteil: jedes Jahr 10 GB im Monat mehr

jedes Jahr 10 GB im Monat mehr Max. Surf-Geschwindigkeit: 300 MBit/s

300 MBit/s Connect-Option : Ja

: Ja monatliche Grundgebühr: 47,99 Euro

o2 Mobile Unlimited Basic Datenvolumen: unbegrenzt

unbegrenzt Max. Surf-Geschwindigkeit: 3 MBit/s

3 MBit/s Connect-Option : Nein

: Nein monatliche Grundgebühr: 32,99 Euro

o2 Mobile Unlimited Smart Datenvolumen: unbegrenzt

unbegrenzt Max. Surf-Geschwindigkeit: 15 MBit/s

15 MBit/s Connect-Option : Nein

: Nein monatliche Grundgebühr: 42,99 Euro

o2 Mobile Unlimited Max Datenvolumen: unbegrenzt

unbegrenzt Max. Surf-Geschwindigkeit: 500 MBit/s

500 MBit/s Connect-Option : Nein

: Nein monatliche Grundgebühr: 62,99 Euro

