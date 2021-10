Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Umgang mit alten Handys hat o2 ein Handyankauf-Programm ins Leben gerufen. Das schont Ressourcen und ihr bekommt sogar noch Geld für eure Altgeräte.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde und ihr könnt dank des o2-Handyankauf-Programms ganz einfach dazu beitragen. Wie? Indem ihr euer altes Smartphone an o2 verkauft. Sogar Tablets werden angekauft, sofern sie über einen SIM-Kartenslot verfügen. Die Geräte werden danach generalüberholt und für neue Kunden wieder fit gemacht. So hat nicht nur die Umwelt etwas davon, sondern auch euer Geldbeutel. Hierfür arbeitet o2 mit dem Partner Teqcycle Solutions GmbH zusammen.

Inhaltsverzeichnis

Wie funktioniert der o2 Handyankauf?

Egal, ob ihr ein o2-Bestandskunde oder bei einem anderen Provider unter Vertrag seid, die einzigen Bedingungen für einen o2-Handyankauf sind euer Alter und euer Konto. Wer mindestens 18 Jahre alt ist und eine deutsche Bankverbindung vorweisen kann, hat die Möglichkeit den Service in Anspruch zu nehmen. Ihr könnt den Ankauf direkt mit einem neuen Handy mit o2-Vertrag verbinden und bekommt je nach Ankaufspreis einen Rabatt. Wählt ihr diese Option, ist der angebotene Preis für das Altgerät ganze 14 Tage verbindlich. Alternativ könnt ihr aber auch lediglich euer altes Handy verkaufen und das Geld behalten.

Den Wert eures alten Smartphones ermittelt ihr direkt über die o2-Handyankauf-Seite. Gebt einfach die dort verlangten Daten (Etwa Zustand des Geräts, Modellbezeichnung und IMEI) in die Eingabemaske ein und schon errechnet euch die Website den Restwert. Seid ihr damit einverstanden, könnt ihr euer Altgerät danach in allen o2 Shops oder ausgewiesenen Partner-Shops abgeben. Das ist euch zu anstrengend? Gut. Dann könnt ihr das Gerät auch per Post an Teqcycle senden. Den Paketschein bekommt ihr per Mail, sodass ihr ihn bequem zuhause ausdrucken könnt. Sofern ihr das Smartphone nicht als Anzahlung abgebt, überweist der Aktionspartner Teqcycle die entsprechende Summe innerhalb von 4 Werktagen auf das angegebene Konto.

Kann ich jedes Handy verkaufen?

Grundsätzlich könnt ihr jedes Handy oder Tablet mit SIM-Kartenschacht bei o2 verkaufen. Allerdings muss das Gerät, das ihr loswerden möchtet, noch einschaltbar sein, damit ihr auch Geld dafür erhaltet. Stellt die Diagnose im o2-Store bei einem einschaltbaren Gerät einen Defekt wie Glasbruch, einen Display-Fehler oder eine defekte Touch-Steuerung fest, reduziert dies den Ankaufswert. Dem Handy-Eintausch bei o2 steht dies aber nicht im Weg.

Voller Ankaufswert trotz starker Gebrauchsspuren

Ein besonderer Vorteil des o2-Handyankauf-Programms ist die Handhabung von Geräten mit Gebrauchsspuren, die aber die Funktionsweise nicht beeinträchtigen: Ist beispielsweise die Rückseite eures alten iPhones stark zerkratzt, die Diagnose im Store jedoch positiv und das Handy voll funktionsfähig, erhaltet ihr den vollen, zu diesem Zeitpunkt gängigen, Ankaufswert des Gerätes.

Was ist mit defekten Smartphones?

Sollte sich euer Smartphone nicht mehr einschalten lassen und sich deshalb nicht für den Ankauf eignen, könnt ihr es dennoch im o2 Shop abgeben oder direkt an Teqcycle schicken. Beides ist natürlich kostenlos, doch ihr erhaltet auch kein Geld. Einige Bauteile können jedoch noch recycelt und für neue Geräte verwendet werden. So schont ihr in jedem Fall die Umwelt, denn Smartphones dürfen keinesfalls im Hausmüll entsorgt werden.

Was hat der o2-Handyankauf mit Nachhaltigkeit zu tun?

Inzwischen bringen Hersteller fast in jedem Jahr neue Geräte auf den Markt, so dass viele Handy-Besitzer ihre Geräte nur ein Jahr oder noch kürzer nutzen, obwohl sie deutlich länger halten würden. Mit dem o2-Handyankauf-Programm schenkt der Provider diesen Handys ein neues Leben.

Jedes Gerät, das noch funktionstüchtig ist und der Prüfung standhält, wird wieder fit gemacht und danach weiterverkauft. So können Smartphones und Tablets, die ihr möglicherweise sonst wegwerft, ein längeres Leben führen. Außerdem werden bei der Herstellung neuer Smartphones weniger wertvolle Ressourcen benötigt. Die Wiederverwendung eines Smartphones spart laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts bis zu 58 Kilogramm CO2 pro Gerät ein. Also: Let’s Keep the Planet Blue.