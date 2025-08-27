Es gibt offenbar ein dickes Problem bei PayPal: Aktuell geht bei dem Zahlungsdienst aus den USA in vielen Fällen wohl nichts mehr. Genauer gesagt blockieren einige Banken in Deutschland Transaktionen über den Dienstleister. Das kann sowohl bei Händlern als auch Nutzern zu Problemen führen.

Der süddeutschen Zeitung zufolge sind Lastschriften in Milliardenhöhe derzeit blockiert. Der Grund? Offenbar ist ein System bei PayPal ausgefallen, das normalerweise betrügerische Aktivitäten erkennen soll – also wenn jemand beispielsweise versucht, Geld von eurem Konto abzubuchen, ganz ohne euer Einverständnis. Und daraus haben viele Banken demnach Konsequenzen gezogen und den PayPal-Zahlungsverkehr vorerst lahmgelegt. Die Maßnahme ist zur Sicherheit der Kunden gedacht.

Stand jetzt (27. August, 13:06 Uhr) sind einige Fragen zum Thema, die euch sicher brennend interessieren, noch unklar. Wir behalten das Thema im Blick und liefern euch in Kürze weitere Updates.

PayPal-Ausfall: Diese wichtigen Details sind noch unbekannt

Schon gegen Ende der vergangenen Woche sei das System ausgefallen – womöglich aber nur in Teilen. Viele weitere Details gibt es derzeit noch nicht. So geht aus den Berichten noch nicht hervor, seit wann PayPal-Lastschriften blockiert worden sind. Und noch viel wichtiger: Ob die Blockade weiterhin besteht. Denn auf der offiziellen Support-Webseite schreibt PayPal selbst:

Am Wochenende kam es zu einer vorübergehenden Dienstunterbrechung, die dazu führte, dass sich Transaktionen für eine kleine Anzahl von Konten verzögerten. Inzwischen wurde das Problem behoben.

Auf der Seite "AlleStörungen" melden Nutzer noch fleißig weiterhin Probleme mit PayPal. Das spricht dafür, dass es beim Zahlungsdienstleister eben noch nicht wieder rund läuft. Es fehlt zudem noch ein Statement von den Banken, was mit den gestoppten Transaktionen passieren wird. Wie groß der finanzielle Schaden am Ende für Nutzer und/oder Händler ausfallen wird (und ob der überhaupt entsteht), ist noch nicht einschätzbar.

Die Meldung kommt keine zwei Wochen rein, nachdem PayPal-Daten im Darknet aufgetaucht waren. Zwar gab es kein Sicherheitsproblem und die Nutzerdaten stammen mutmaßlich aus ganz anderen Quellen anstatt von PayPal selbst. Aber die Verunsicherung der Nutzer haben viele Betrüger versucht mit Phishing-Mails auszunutzen. Auch wenn der Zahlungsverkehr wieder fließt, könnten die gestoppten Transaktionen der nächste Aufhänger der Betrüger sein. Achtet in nächster Zeit also ganz besonders aufmerksam darauf, ob E-Mails in eurem Postfach echt sind.

Abwarten und Konto. checken Christoph Lübben Tatsächlich habe ich am Samstag selbst zwei große Urlaubsbuchungen über PayPal abgewickelt. Zu meiner Beruhigung wurden die Summen aber gestern und heute von meinem Konto eingezogen. Bevor ihr die aktuellen PayPal-Berichte mit Panik verfolgt, solltet ihr bei wichtigen Transaktionen einmal checken, ob vielleicht nicht doch alles in Ordnung ist. Weitere Infos zum Thema trudeln sicher in den nächsten Stunden ein...

