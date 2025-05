Vodafone-Tochter SIMon mobile legt nach: Zu den erst kürzlichen eingeführten neuen Tarifen gesellt sich ein weiterer attraktiver hinzu. Neben 20, 30, 50 und 100 GB stehen euch jetzt auch 70 GB zur Auswahl. Und: Per Gutschein-Code bekommt 6 Monate lang 5 GB zusätzlich für euren Tarif.

Nur bis zum 29.05.: Sichert euch 6 Monate lang 5 GB zusätzlich mit dem Promo-Code "DATEN5"

Jetzt günstigen Handytarif sichern:

SIMon mobile Handytarife Hol dir jetzt deinen Handytarif bei SIMon mobile. Jetzt mit noch mehr GB im exzellenten D2-Netz von Vodafone. Inklusive LTE/5G, Flat für Telefonate und SMS sowie optionaler eSIM. monatlich kündbar

bis zu 3 Monate pausierbar

bis zu 150 Mbit/s SIMon mobile flex

20, 30, 50, 70 oder 100 GB ab 8,99 € Jetzt sichern

Der neue Tarif mit 70 GB Datenvolumen kostet (bei Rufnummermitnahme) monatlich 16,99 €. Damit sieht das aktuelle Tarif-Angebot von SIMon mobile wie folgt aus:

SIMon mobile flex 20 GB (100 Mbit/s) -> für 8,99 €

SIMon mobile flex 30 GB (150 Mbit/s) -> für 11, 99 €

SIMon mobile flex 50 GB (150 Mbit/s) -> für 14,99 €

SIMon mobile flex 70 GB (150 Mbit/s) -> für 16,99 €

SIMon mobile flex 100 GB (150 Mbit/s) -> für 19,99 €

Gut zu wissen: Entscheidet ihr euch für eine neue Rufnummer, kosten die Tarife etwas mehr.

Schon der kleinste Tarif dürfte für die meisten von euch völlig ausreichen. 20 GB genügen für tägliche Social-Media-Nutzung, ausgiebiges Surfen im Internet und regelmäßiges Musik- oder auch Videostreaming. Seid ihr always-on, findet ihr bei SIMon mobile aber auch günstige Optionen mit noch mehr Datenvolumen. Eine SMS- und Telefon-Flat ist bei allen Tarifen mit dabei.

Schnelles Internet und Top-Netz

Im Zuge der Tarifumstellung Ende April gab es eine Verdopplung der maximalen Internetgeschwindigkeit. Sie stieg bei alten Tarifen von zuvor 50 Mbit/s auf 100 Mbit/s. Das genügt für alle üblichen Anwendungsszenarien – selbst für Videostreaming in Top-Qualität, flüssiges Online-Gaming oder größere Downloads. In den vier komplett neuen Tarifen (30 bis 100 GB) erreicht die Geschwindigkeit sogar bis zu zu 150 Mbit/s.

Damit positioniert sich SIMon deutlich stärker als die meisten Konkurrenten. Viele andere günstige Mobilfunkanbieter bieten euch lediglich 50 Mbit/s. Ihr surft hier also deutlich schneller trotz der günstigen Tarifpreise.

Passend dazu seid ihr mit SIMon mobile im extrem zuverlässigen D2-Netz von Vodafone unterwegs. Schließlich nützt selbst das schnellste mobile Internet wenig, wenn ihr euch in einem Funkloch befindet.

Vorteil auch für bestehende Nutzer

Bestandskunden bekamen ab dem 1. Mai 2025 einen Bonus: Bei ihren SIMon-mobile-Tarifen erhöhte sich das monatlich verfügbare Datenvolumen automatisch und ohne Aufpreis um 5 GB. Die Geschwindigkeit wurde auf 100 Mbit/s angehoben. Das Upgrade brachte bestehende Tarife auf 20, 25, 35 oder 105 GB pro Monat.

Nutzt ihr noch einen der beiden mittleren Tarife, empfiehlt sich ein Wechsel zur neuen Tarifstruktur. Dann fällt euer GB-Vorteil noch größer aus.

Monatlich kündbar und einfache Rufnummernmitnahme

Bei SIMon mobile bestellt ihr euren Handyvertrag ohne Risiko – denn die Tarife sind monatlich kündbar. Solltet ihr wider Erwarten nicht zufrieden sein oder euch beim benötigten Datenvolumen verschätzt haben, könnt ihr schnell eine Änderung vornehmen. Und falls ihr – etwa wegen eines Auslandsaufenthalts – gerade keinen Vertrag braucht, könnt ihr ihn per App einfach für bis zu 3 Monate pausieren.

Darüber hinaus hilft euch SIMon mobile dabei, eure alte Handy-Nummer mitzunehmen. Gebt bei der Bestellung einfach an, von welchem Anbieter ihr wechselt und zu welchem Zeitpunkt die Rufnummernmitnahme erfolgen soll. Im Bestellvorgang erfahrt ihr dann, was dafür zu tun ist. So dürfte der Umstieg für euch möglichst simpel und aufwandsarm sein.

Alle Vorteile von SIMon mobile auf einen Blick

Mit dem aktuellen Angebot beweist SIMon mobile, dass ein guter Handyvertag nicht teuer sein muss. Hier seht ihr alle Vorteile auf einen Blick:

Jetzt noch mehr GB: 20, 30, 50, 70 oder 100 GB

Jetz noch schnelleres Internet: bis zu 150 Mbit/s

LTE/5G

Exzellentes D-Netz

Monatlich kündbar oder bis zu 3 Monate pausierbar

eSIM oder physische SIM-Karte

Telefon & SMS Allnet-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

