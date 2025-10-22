Smartphone für unter 50 Euro: Dieser MediaMarkt-Deal ist kein Fehler

MediaMarkt verkauft ein Top-Handy über 400 Euro günstiger. Wir hielten es zunächst auch für einen Fehler, doch das Angebot ist echt. Erfahrt hier, wie ihr das Honor 400 effektiv für unter 50 Euro bekommt.
Das Super-Angebot im Überblick
Bei dem MediaMarkt-Deal handelt es sich um ein Bundle aus Smartphone und Tarif. Das steckt drin:
- einmaliger Gerätepreis: 37 Euro
- Versandgebühren: 5,95 Euro
- Netz: o2
- Datenvolumen: 25 GB + 10 GB extra (Aktionszeitraum: 01.10.2025 – 20.01.2026), bis zu 50 Mbit/s im Download
- Inklusive: Allnet Flat & SMS Flat
- Laufzeit: 24 Monate
- monatlicher Grundpreis 9,99 Euro
- einmaliger Anschlusspreis: 29,99 Euro
- Vergünstigung: 30 Euro Wechselbonus
-> Jetzt zuschlagen: Honor 400 für effektiv 42,94 Euro
MediaMarkt verrät leider nicht, wie lange der Deal läuft. Wir raten daher dazu, schnell zuzuschlagen.
Ist das ein guter Deal?
Da fragt ihr noch? Natürlich ist das ein Top-Deal. Rechnen wir es doch einmal schnell zusammen durch:
Das Honor 400 (256 GB) kostet aktuell einzeln 379 Euro. Der Tarif SuperSelect S On kostet einzeln unverändert 9,99 Euro im Monat. Den könnt ihr also aus der Rechnung entfernen.
Heißt, ihr müsst nur noch Geräte-Bundle-Preis (37 Euro), Versandgebühren (5,95 Euro) und den Anschlusspreis (29,99 Euro) addieren. Anschließend zieht ihr davon den Wechselbonus (30 Euro) ab.
Haltet Bundle-Kosten und Einzelpreis des Smartphones gegenüber ... Und voilà – ihr wisst, dass der Effektivpreis unfassbare 42,94 Euro beträgt.
Kurz gesagt: MediaMarkt wirft euch das Handy fast gratis hinterher. Immerhin gibt's obendrauf auch noch einen Virenschutz, der einzeln 19,99 Euro kostet. Den haben wir bei der Rechnung nicht beachtet.
Und nicht zu vergessen: Aktuell bekommt ihr 35 GB Datenvolumen statt 25 GB. Die Aktion gilt aber nur noch bis Ende des Jahres. Also entscheidet euch bald.
-> Jetzt zuschlagen: Honor 400 für effektiv 42,94 Euro
Ist das Honor 400 ein gutes Smartphone?
Die UVP des Honor 400 mit 256 GB Speicherplatz liegt übrigens bei 499,90 Euro. Das hilft euch vielleicht bereits bei der Einordnung des Smartphones. Es handelt sich nämlich um ein Gerät aus der gehobenen Mittelklasse. Bei Drittanbietern kostet es aktuell um die 379 Euro.
Zu den technischen Highlights zählen:
- 6,55 Zoll großes AMOLED-Display mit Top-Auflösung (2736 x 1264 Pixel)
- Triple-Kamera mit 200-MP-Hauptlinse für beeindruckende Fotos
- 50-MP-Frontkamera für knackscharfe Selfies
- 5300-mAh-Akku für lange Laufzeiten
- IP65-Schutz, der das Smartphone als staub- und wassergeschützt ausweist
Die Spezifikationen könnten auch gut zu einem Flaggschiff gehören. Abstriche macht das Honor 400 hauptsächlich beim Chipsatz. Unter der Haube werkelt ein Snapdragon 7 Gen 3, der zwar flott ist, aber nicht mit den Elite-Prozessoren mithalten kann.
