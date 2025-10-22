Smartphone für unter 50 Euro: Dieser MediaMarkt-Deal ist kein Fehler

MediaMarkt verkauft ein Top-Handy über 400 Euro günstiger. Wir hielten es zunächst auch für einen Fehler, doch das Angebot ist echt. Erfahrt hier, wie ihr das Honor 400 effektiv für unter 50 Euro bekommt.

Direkt zum Top-Deal: Honor 400 mit Tarif für effektiv 42,94 Euro bei MediaMarkt

Das Super-Angebot im Überblick

Bei dem MediaMarkt-Deal handelt es sich um ein Bundle aus Smartphone und Tarif. Das steckt drin:

Smartphone: Honor 400 (256 GB | Desert Gold) einmaliger Gerätepreis: 37 Euro

37 Euro Versandgebühren: 5,95 Euro Tarif: SuperSelect S On Netz: o2

o2 Datenvolumen: 25 GB + 10 GB extra (Aktionszeitraum: 01.10.2025 – 20.01.2026), bis zu 50 Mbit/s im Download

25 GB + 10 GB extra (Aktionszeitraum: 01.10.2025 – 20.01.2026), bis zu 50 Mbit/s im Download Inklusive: Allnet Flat & SMS Flat

Allnet Flat & SMS Flat Laufzeit: 24 Monate

24 Monate monatlicher Grundpreis 9,99 Euro

9,99 Euro einmaliger Anschlusspreis: 29,99 Euro

29,99 Euro Vergünstigung: 30 Euro Wechselbonus Virenschutzprogramm: McAfee LiveSafe Device Attach

-> Jetzt zuschlagen: Honor 400 für effektiv 42,94 Euro Honor 400 (256 GB | Desert Gold)SuperSelect S OnMcAfee LiveSafe Device Attach

MediaMarkt verrät leider nicht, wie lange der Deal läuft. Wir raten daher dazu, schnell zuzuschlagen.

Ist das ein guter Deal?

Da fragt ihr noch? Natürlich ist das ein Top-Deal. Rechnen wir es doch einmal schnell zusammen durch:

Das Honor 400 (256 GB) kostet aktuell einzeln 379 Euro. Der Tarif SuperSelect S On kostet einzeln unverändert 9,99 Euro im Monat. Den könnt ihr also aus der Rechnung entfernen.

Heißt, ihr müsst nur noch Geräte-Bundle-Preis (37 Euro), Versandgebühren (5,95 Euro) und den Anschlusspreis (29,99 Euro) addieren. Anschließend zieht ihr davon den Wechselbonus (30 Euro) ab.

Haltet Bundle-Kosten und Einzelpreis des Smartphones gegenüber ... Und voilà – ihr wisst, dass der Effektivpreis unfassbare 42,94 Euro beträgt.

Kurz gesagt: MediaMarkt wirft euch das Handy fast gratis hinterher. Immerhin gibt's obendrauf auch noch einen Virenschutz, der einzeln 19,99 Euro kostet. Den haben wir bei der Rechnung nicht beachtet.

Und nicht zu vergessen: Aktuell bekommt ihr 35 GB Datenvolumen statt 25 GB. Die Aktion gilt aber nur noch bis Ende des Jahres. Also entscheidet euch bald.

-> Jetzt zuschlagen: Honor 400 für effektiv 42,94 Euro

Ist das Honor 400 ein gutes Smartphone?

Die UVP des Honor 400 mit 256 GB Speicherplatz liegt übrigens bei 499,90 Euro. Das hilft euch vielleicht bereits bei der Einordnung des Smartphones. Es handelt sich nämlich um ein Gerät aus der gehobenen Mittelklasse. Bei Drittanbietern kostet es aktuell um die 379 Euro.

So sieht das Honor 400 aus (© 2025 Honor )

Zu den technischen Highlights zählen:

6,55 Zoll großes AMOLED-Display mit Top-Auflösung (2736 x 1264 Pixel)

mit Top-Auflösung (2736 x 1264 Pixel) Triple-Kamera mit 200-MP-Hauptlinse für beeindruckende Fotos

für beeindruckende Fotos 50-MP-Frontkamera für knackscharfe Selfies

für knackscharfe Selfies 5300-mAh-Akku für lange Laufzeiten

für lange Laufzeiten IP65-Schutz, der das Smartphone als staub- und wassergeschützt ausweist

Die Spezifikationen könnten auch gut zu einem Flaggschiff gehören. Abstriche macht das Honor 400 hauptsächlich beim Chipsatz. Unter der Haube werkelt ein Snapdragon 7 Gen 3, der zwar flott ist, aber nicht mit den Elite-Prozessoren mithalten kann.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht